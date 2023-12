Cancelarul german Olaf Scholz a reiterat faptul că lumea se confruntă cu un război de durată în Ucraina în urma invaziei Rusiei din februarie 2022, afirmând că Germania trebuie să fie pregătită să continue eforturile de ajutorare a Kievului până în 2025, relatează The Guardian.

„De aceea, dacă este necesar și dacă alții se reduc, noi trebuie să fim capabili să aducem, eventual, o contribuție și mai mare”, a spus el.

#Germany must be ready to support #Ukraine when aid from other countries weakens – Scholz



At the same time, the Chancellor noted that Berlin needs to increase assistance to Kyiv „if others begin to hesitate.”



