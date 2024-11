Potrivit președintelui UDMR, decizia luată la Budapesta este ca, începând cu 01 ianuarie 2025, România să intre în spațiul Schengen și cu frontierele terestre.

„După 13 ani se face dreptate şi putem călători fără control. Economia va creşte, e un lucru extraordinar şi mă bucur că am fost parte în această decizie”, a spus Kelemen Hunor pe 22 noiembrie 2024.

Pe 11 noiembrie 2024, Călin Georgescu, independentul care a reușit în primul tur al alegerilor prezidențiale să se clasese pe prima poziție, afirma că, dacă el va ajunge președinte al României, problema va fi rezolvată în 24 de ore.

„Știți cum să negociați intratul României în spațiu Schengen? În primul rând, credeți că ne prinde bine?”, l-a întrebat Gojira pe Călin Georgescu în cadrul unui podcast.

„Chestia asta cu spațiul Schengen… Vă spun imediat, vă dau răspunsul. Sincer vorbind, nu! Dar dacă chiar e nevoie de luat, eu personal o rezolv în 24 de ore. Nici nu discuți! În 24 de ore, dacă știi cum să pui problema”, a spus acesta.

„Călin Georgescu, candidat la președinția României, declară că rezolvă chestiunea intrării României în spațiul Schengen în 24 de ore”, a reacționat surprins Gojira.

A vorbit și despre problema drogurilor

„24 de ore! O simplă discuție și ai rezolvat-o. Tu nu ai ce să negociezi mai mult în chestiunea asta. Nu ai ce să negociezi. Țara noastră a fost pavăză și fort în apărarea Europei. Știți foarte bine, vorbim cel puțin de Al Doilea Război Mondial. A fost, de asemenea, poarta de stavilă pentru protecția creștinătății. A fost cea care a dat sare, a dat grâne, a dat copii.

Cui trebuie să-i spunem acest lucru? Când noi plătim o autostradă, de exemplu, știți foarte bine, o plătim la nu știu ce companie americană, nu s-a făcut și mai plătim și datorii după aceea. Cui trebuie să-i spunem că plătim gazul la o firmă franceză pe gazul nostru? Cui trebuie să-i spunem că plătim electricitatea unei companii străine pe curentul nostru? Cui trebuie să-i spunem că plătim apa unei companii străine pe apa noastră? Cui trebuie să-i spunem că sate întregi sunt inundate, devastate, pentru că au venit alții, respectiv austriecii, și ne-au furat pădurile. Și atunci eroziunea a distrus tot și nimeni n-a mai bătut niciun cui în niciun fel de centrală hidrotehnică după 1990. De aceea sunt inundațiile.

Uitați-vă cum funcționează Viena, Austria. Care are un canal separat de înconjurare a Vienei și care deturnează imediat apele pluviale. Și pe timp de secetă ai apă și pe timp de inundații Dunărea curge la fel de liniștit.

Cifrele la noi în țară sunt revoltătoare. Sunt trei mii de copii care dispar pe an. Fără urmă! Unde este poliția? Unde este frontiera? Unde este vama? Unde este faptul că din țară, care a fost făcută ca tranzit pentru droguri, suntem consumatoare de droguri astăzi? Și le găsești aproape prin toate liceele țării. Asta este o problemă uriașă, titanică”, a mai spus apoi candidatul independent la alegerile prezidențiale din România.

„Aveți soluție pentru ea?”, a întrebat Gojira, făcând referire la problema substanțelor interzise.

„Da, am. Pentru toate am soluții. Absolut pentru toate. Imediat, pe loc, nu în timp. Nu discutăm de stai să vezi să treacă un an, să nu… Vorbim instant. Aici e problema de atitudine, de poziție fermă”, a replicat Călin Georgescu.

