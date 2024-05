Șeful Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, dă de înțeles că ar susține ideea ca Ucraina să aibă permisiunea de a folosi arme occidentale împotriva unor ținte militare din teritoriul recunoscut internațional al Rusiei, relatează The Kyiv Independent.

Întrebat de Vocea Americii despre politică americană ce restricționează utilizarea acestor arme, Johnson a răspuns că Washingtonul ar trebui „să permită Ucrainei să ducă acest război în felul pe care îl consideră cel mai potrivit”.

⚡️Asked @SpeakerJohnson about using US weapons on the RU territory?

⁰SPEAKER: I think, they need to allow Ukraine to prosecute the war the way they see fits. They need to be able to fight back. And I think us trying to micromanage the effort there its not a good policy for us. pic.twitter.com/71iLMTa9p8