Veniturile celor mai mari 81 de companii din domeniu au crescut de la 3,75 miliarde de lei la 9,23 miliarde de lei, în vreme ce profitul net a crescut cu 245,59%, de la 377 de milione de lei în 2019 la 1,3 miliarde de lei, mai arată datele.

Dacă adăugăm și rezultatele financiare ale altor 14 companii care nu existau în anul 2019 și au avut activitate economică după acea dată, atunci mai avem încă 1,625 miliarde de lei în dreptul veniturilor și încă 185,3 milioane de lei ca profit net.

Topul include atât companiile care construiesc locuințe, cât și dezvoltatorii care au proiecte de birouri sau construire de magazine și spații logistice.

Cele mai mari din țară

Cea mai mare companie imobiliară din România este CTP Invest Bucharest, care și-a dublat veniturile, de la 255 milioane de lei în 2019 la 596 milioane de lei în 2023. În privința rezultatului net, acesta a trecut de la o pierdere netă de 9 milioane de lei în 2019 la un plus de 18 milioane de lei anul trecut.

Warehouses de Pauw Romania se clasează pe poziția a doua, cu o triplare a veniturilor, de la 172,6 milioane de lei la 490,3 milioane în 2023.

Rezultatul net a trecut de la un minus de 11,2 milioane de lei în 2019 la un plus de 156 milioane de lei la finalul anului trecut. Procentual, acest lucru înseamnă un salt de 1.490%.

Acesta este și cel mai profitabil dezvoltator imobiliar din România, iar marja sa de profit este 32%. Astfel, o treime din venituri înseamnă profit net.

Edificia Star Construct ocupă ultimul loc al podiumului, cu o creștere de peste zece ori a veniturilor, de la 34,5 milioane de lei în 2019 la 399,9 milioane de lei în 2023. Rezultatul net a trecut și el de la un minus de 922.000 de lei în urmă cu cinci ani la un plus de 136,2 milioane de lei. Marja sa netă a fost de 34,07% anul trecut.

One United, cinci firme în top

Dezvoltatorul One United Properties are două firme în top 10: One Cotroceni Park (locul 5) și One Verdi Park (9).

One Cotroceni și-a crescut de 30 de ori veniturile, de la 10,3 milioane de lei în 2019 la 303,2 milioane de lei în 2023, în vreme ce rezultatul net a trecut de la o pierdere de două milioane de lei în urmă cu cinci ani la un plus de 23,1 milioane anul trecut.

În cazul One Verdi Park, veniturile au urcat de peste 20 de ori, de la 9,9 milioane de lei la 221 milioane în 2023. Din punctul de vedere al câștigurilor, aceasta a trecut de la o pierdere de 178.000 de lei la un plus de 135,3 milioane de lei.

Dezvoltatorul mai are încă trei firme care au început să raporteze rezultate financiare după anul 2019: One Lake Club, One High District și One Cotroceni Towers.

One Lake a consemnat în 2023 venituri de 155,1 milioane de lei și o pierdere de 8,6 milioane de lei, One High District a raportat venituri de 139 milioane de lei și o gaură de 19,6 milioane de lei, iar One Cotroceni Towers a avut venituri de 131,1 milioane de lei și un profit de 541.000 de lei.

Dacă adunăm veniturile tuturor companiilor din grup, One United Properties este cea mai mare companie de profil din România.

Ca Făt-Frumos

Dintre firmele care nu raportau date financiare în 2019 și apărute pe parcurs, cele mai mari venituri le-a consemnat Exigent Property Investment, cu 431,7 milioane de lei în 2023.

Profitul net a fost și el de 47,1 milioane de lei anul trecut.

În 2021, primul an când raporta activitate, firma avea venituri de 479.000 lei și un profit net de 213.000 de lei.

Creșterea profitului este de 221 de ori.

Creștere de 440.000.000%!

Cele mai mari performanțe din punct de vedere procentual le au companii mai puțin cunoscute.

Astfel, Nusco City a trecut de la venituri de 26 de lei în 2019 la 114,4 milioane de lei în 2023, în creștere cu 440.108.646%. Rezultatul net a trecut și el de la un minus de 6 mii de lei în 2019 la 50,1 milioane de lei anul trecut. Procentual, creșterea este de 826.158%!

O altă performeră este firma Gran Via Ghencea Sud, care a trecut de la venituri de 41 de lei în 2019 la venituri de 102 milioane de lei în 2023. Procentual, acest lucru înseamnă 248.931.209%.

La rezultatul net, firma a trecut de la o pierdere de 4.104 lei acum cinci ani la 17,7 milioane de lei anul trecut. Procentual, schimbarea este de 433.196%.

Surpriza de la stat

În top se mai află, în mod surprinzător, și Compania Națională de Investiții (CNI), prin care statul construiește creșe, săli de sport, bazine de înot și alte lucrări edilitare în țară, cu finanțare de la Guvern.

Aceasta avea în 2019 venituri de 46,1 milioane de lei, iar în 2023, acestea au ajuns la 262 milioane de lei, în creștere de cinci ori. Profitul său a urcat și el de la 7,7 milioane de lei acum cinci ani la 124,7 milioane la finalul anului trecut.

Retailerul Penny

De asemenea, între cei mai mari dezvoltatori din România se află Rewe Projektentwicklung Romania SRL, prin care retailerul german Rewe construiește magazinele sale Penny din țară.

Acesta a raportat o creștere a veniturilor cu 78%, de la 146,9 milioane de lei în 2019 la 261,6 milioane de lei în 2023, în timp ce profitul net a urcat de la 3,5 milioane la 8,2 milioane.

Scumpirea locuințelor cu 43%

Creșterea profiturilor dezvoltatorilor imobiliari din România vine în contextul scumpirilor continue la locuințe.

Potrivit indicelui Imobiliare.ro, prețul unui metru pătrat a crescut de la 1.118 euro pe metru pătrat în decembrie 2019 la 1.598 de euro pe metru pătrat în luna mai 2024, o majorare de 43%.

Constructorii au reclamat însă că, odată cu trecerea pandemiei și invadarea Ucrainei de către Rusia, prețul materiilor prime a crescut masiv.

Dacă în pandemie, statul acorda stimulente pentru reluarea activității economice, în ultimii doi ani, Banca Națională a României (BNR) a majorat dobânda de referință pentru a lupta cu inflația.

Astfel, în ultimii doi ani, prețul locuințelor a crescut, deși dobânzile au fost în creștere, ceea ce înseamnă că românii s-au lovit concomitent de două probleme: atât locuințe mai scumpe, cât și rate mai mari din cauza dobânzilor mari.

Foto: 123rf

