De mai bine de un an, Ilona Brezoianu a început o frumoasă poveste de iubire cu Andrei, un antrenor de schi. Pentru că iubitul ei nu este o persoană publică, actrița a preferat să își țină relația departe de ochii curioșilor, însă, recent, a făcut marele anunț. Cei doi au depus actele la Starea Civilă și au dat veștile și în mediul online. „Am depus actele”, a scris Ilona Brezoianu, în descrierea unei fotografii postate pe Instagram..

Cum s-au cunoscut Ilona și Andrei

În urmă cu ceva timp, Ilona a vorbit despre momentul în care și-a cunoscut partenerul. O perioadă, actrița nu i-a dezvăluit acestuia identitatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„El mă știa și de la televizor, e o poveste foarte lungă. E un băiat pe care eu l-am cunoscut într-un anumit context. Eu am cunoscut un băiat de un an și ceva și e foarte bine, suntem foarte ok împreună. Nu e actor, lucrează în cu totul alt domeniu. E actor în viața mea. În momentul vorbirii este plecat la schi. Este monitor de schi și mai are și alte chestii pe lângă. Sunt îndrăgostită”, a spus Ilona Brezoianu, în cadrul podcast-ului „La Țocii”.

Recomandări Curiosul caz al hoţului de lucernă care a fost vânat cu maşina pe câmp şi şi-a frânt gâtul, după ce s-ar fi împiedicat prin grâul verde

Alături de Ilona Brezoinau, în cadrul podcast-ului, a stat și Florin Ristei, iar cântărețul a dat-o de gol pe colega sa de la Antena 1.

„Îi cânt la nuntă, ce să facem? Pe cât e? Stați că vă zic eu acum că mi-am trecut în calendar. E un băiat senzațional! 20 iulie! Mi-am pus aici cu semnul exclamării să nu iau cântare. Pe 19 sunt la Iași și pe 20 vin la tine”, a spus Florin Ristei.

Urmărește-ne pe Google News