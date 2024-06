Teodora Stoica, fiica celebrului manager de fotbal Mihai Stoica, a făcut o mărturisire emoționantă în cadrul emisiunii „La Măruță” de pe PRO TV. La doar 24 de ani, Teodora a primit un diagnostic devastator: cancer cu metastaze la plămân și la coloană. Cu toate acestea, tânăra a reușit să învingă boala nemiloasă și să își schimbe complet viața.

Teodora Stoica a povestit despre momentul în care a aflat crunta veste, descriind șocul și groaza pe care le-a simțit. Diagnosticul de cancer cu metastaze la o vârstă atât de tânără a fost o lovitură imensă, dar tânăra nu și-a pierdut speranța.

Ea a mărturisit că această încercare i-a adus o apropiere profundă de Dumnezeu, fiind un moment de transformare spirituală și personală.

„Până atunci, relația mea cu Dumnezeu era inexistentă, dar am început să citesc, am început cu rugăciune și, practic, vorbeam cu El, sună ciudat, însă când nu ai cu cine să vorbește, Dumnezeu mereu te ascultă. De atunci au început să apară doar semne pozitive”, a mărturisit Teodora Stoica la PRO TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recomandări Curiosul caz al hoţului de lucernă care a fost vânat cu maşina pe câmp şi şi-a frânt gâtul, după ce s-ar fi împiedicat prin grâul verde

După ce a reușit să se vindece, Teodora și-a schimbat complet stilul de viață. Această experiență i-a oferit o nouă perspectivă asupra vieții, valorificând fiecare moment și adoptând o atitudine pozitivă și sănătoasă.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Teodora a vorbit deschis despre cea mai dificilă perioadă din viața sa, împărtășind detalii despre lupta ei și modul în care a reușit să depășească această provocare uriașă.

„M-am dus la maseurul de la FCSB și el mi-a spus că am un nodul. M-am uitat și l-am văzut, pe mine nu mă deranja, nu-l observasem și tiroida mea era ok, analizele erau perfecte. Am mers să-l scot și de fapt, atunci când am mers să-mi fac operația au văzut că treaba e mai complicată. Acela a fost momentul în care am realizat”, a continuat Teodora Stoica.

„Întotdeauna mi-am ales informațiile, mi-am ascultat corpul. Am testat și am văzut ce funcționează la mine și ce nu. Le-am sortat în timp. Am făcut un curs de nutriție, iar acum sunt nutriționist acreditat și mai știu să le aleg. Pot să fac un plan să mănânci ca la carte, dar și ce să scoți din bucătărie, pentru că sunt foarte multe lucruri toxice, tigăi… Pliculețul de ceai… ceaiul trebuie să-l bei vărsat, pentru că are multe microparticule din plastic. Ai mei s-au schimbat total și ei mănâncă la fel”, a mărturisit Teodora Stoica în emisiunea „La Măruță”.

Recomandări 34.000 de kilometri pe motocicletă, din România până în Coreea de Sud și Japonia. Aventura vieții pentru un maestru în taekwondo trecut de 50 de ani

„Am avut metastaze la plămân şi la coloană. Nu am făcut chimio sau alte proceduri”

În ciuda gravității diagnosticului, Teodora Stoica nu a făcut chimioterapie sau alte proceduri agresive. A mărturisit că această încercare a adus-o mai aproape de Dumnezeu și a reprezentat un moment de transformare profundă în viața ei.

„Am aflat după operație, adică trebuia să-mi scot tiroida și credeam că nodulul e benign în urma puncției, dar nu era. N-am putut să procesez. Am plecat din spital, nu prea înțelegeam ce se întâmplă. Noroc că erau cei din jur care mi-au explicat pur și simplu ești în stare de șoc și nu mai înțelegi ce ți se spune. Am avut şi metastaze la plămân şi la coloană.

Eu nu am făcut chimio sau alte proceduri. În primul rând m-am simțit foarte vinovată pentru că am văzut cât de afectați erau cei din jur și după ce că treci prin ceva de genul cumva vrei să-i împaci și pe cei din jur și să pari OK pentru ei, să pari puternic, dar a fost greu. Am fost la pământ cam jumătate de an.

Te gândești că totuși n-am trăit chiar atât de nesănătos sau n-am fost atât de stresată. Chiar îți pui întrebarea de ce eu. Până să se întâmple chestia asta, nu credeam în Dumnezeu dar totuși când vorbeam… vorbeam cu cineva.

Recomandări Profiturile dezvoltatorilor imobiliari s-au triplat în ultimii 5 ani. O firmă a trecut de la venituri de 26 de lei la profituri de 50 de milioane de lei!

„Clar asta a fost apropierea de Dumnezeu”

Adică știi că e cineva sus acolo, care îți de asemenea provocări? Poate ca să te apropii de el. Clar asta a fost apropierea de Dumnezeu. Vorbeam cu El, nu vorbeam cu cei din jur, încercam să par ok și să nu îi implic. Nu puteam să le spun că mă confrunt cu depresie sau cu alte lucruri. Nu mai aveam putere să mă ridic din pat. Ei m-au forțat să mă ridic. Atunci am descoperit și importanța sportului, nu neapărat sport, să ieși din casă, să te miști, mișcarea”, a povestit fiica lui Meme Stoica în emisiunea „Sinteza zilei”.

Urmărește-ne pe Google News