În urma incidentului de la concertul Coldplay, unde artistul Babasha a urcat pe scenă și a fost întâmpinat cu huiduieli, Connect-R a avut o reacție vehementă. Artistul a condamnat profund reacția publicului, afirmând că aceasta nu a fost deloc potrivită pentru un asemenea moment.

În același context, Connect-R a adus în discuție experiențele personale legate de rasism, atât ale lui, cât și ale fiicei sale, Maya, în vârstă de 10 ani. Artistul a mărturisit că și fiica sa se confruntă cu discriminare la școală, ceea ce a determinat-o să spună că „nu mai vrea să fie de etnie romă”.

„Eu am crezut în vorba aia a lui Morgan Freeman, care a spus că rasismul va înceta în momentul în care nu vei mai vorbi despre el. În schimb, eu nu pot să nu mai vorbesc despre el, când în 2024, fetița mea vine de la fosta școală unde am mutat-o și îmi spune că ea nu mai vrea să fie de etnie romă și vrea să fie ca mami. După ce am întrebat-o ce s-a întâmplat, ea mi-a spus că la școală a arătat-o cineva cu degetul și s-a simțit super prost și au râs copiii. Evident, copilul respectiv nu avea vină. Cu siguranță a auzit de la un adult din casă lucrul acesta”, a spus Connect-R în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Connect-R a subliniat că și el continuă să fie judecat pe baza etniei sale, menționând că realizările sale muzicale sunt adesea minimalizate din cauza faptului că este de etnie romă.

„Nu pot să ignor mesajele, care nu sunt atât de răutăcioase. Nu pot să nu văd lucrurile acestea. Asta e. Vrem că credem sau nu, trăim într-o țară xenofobă, homofobă și așa mai departe. Poate că mai trebuie timp”, a mai spus Connect-R în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

