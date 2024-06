Séquence vidéo où un avion de chasse russe a intercepté et abattu un drone espion américain Le Commandement européen du Pentagone a publié un clip montrant ce qui est dit être les événements ayant entraîné l'abattage du drone MQ-9 Reaper par un avion de chasse Su-27 au-dessus de la mer Noire le 14 mars. Il montre le jet déversant apparemment deux fois du carburant sur le drone. Le jet russe aurait également coupé l'hélice du drone et une lame tordue est vue à la fin de la séquence. Le ministère russe de la Défense nie que le MQ-9 ait été intercepté. Il affirme que le drone s'est écrasé en raison de "manœuvres brusques", après quoi il est entré dans une plongée incontrôlée et s'est écrasé dans la mer. Le Pentagone a affirmé que le jet Su-27 avait probablement été endommagé par son attaque contre le drone. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a qualifié les actions de la Russie de "téméraires", de "non professionnelles" et de "dangereuses". Pictures must credit: Pentagon European Command Video footage said to be of the moment a Russian fighter jet intercepted and downed a US spy drone, has been released. The Pentagon’s European Command published a clip showing what is said were the events resulting in the downing of the MQ-9 Reaper drone by an Su-27 fighter jet over the Black Sea on March 14. It shows the jet apparently twice dumping fuel on the drone. The Russian jet is also said to have clipped the drone’s propellor and a bent blade is seen at the end of the footage. Russia’s defence ministry denies the MQ-9 was intercepted. It claims the drone crashed due to “sharp manoeuvring,” after which it went into an uncontrolled dive and crashed into the sea. The Pentagon claimed the Su-27 jet was likely damaged by its attack on the drone. U.S. defence secretary Lloyd Austin called Russia's actions “reckless,” “unprofessional,” and “unsafe.”