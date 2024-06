Cocoțat pe o creastă de munte și protejat de un lac, resortul ales pentru desfășurarea primului mare summit de pace pentru Ucraina este ideal pentru asigurarea protecției liderilor de amenințările tradiționale, dar mai puțin de armele mai insidioase, precum atacurile cibernetice și dezinformarea, relatează France Presse, potrivit ediției elvețiene a ziarului Le Matin.

Cincizeci și șapte de șefi de stat și de guvern și delegații din alte 35 de țări sunt așteptați sâmbătă și duminică în luxosul complex hotelier Bürgenstock pentru a discuta despre modalitățile privind ajungerea la pace în Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi susținut acolo în principal de omologul său francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz, premierul canadian Justin Trudeau și vicepreședinta SUA Kamala Harris. În schimb, China nu va participa la niciun nivel, la fel ca Rusia, care nu a fost invitată.

În pofida importanței evenimentului, responsabilitatea pentru securitate revine cantonului Nidwalden, care dispune de mai puțin de 100 de polițiști la aproximativ 43.500 de locuitori. Polițiști din alte cantoane și până la 4.000 de soldați au fost, de asemenea, mobilizați ca suport.

Un inel de oțel

Perimetrul de securitate este delimitat de un inel de oțel: garduri întinse pe o lungime de 14,5 kilometri, dintre care opt din sârmă ghimpată. Un heliport temporar a fost instalat în valea adiacentă complexului pentru a facilita sosirea liderilor de stat.

Cei peste 400 de rezidenți din apropierea complexului au nevoie de un permis special pentru a intra în „zona roșie”.

Forțele armate sunt responsabile de protejarea infrastructurii, asigurarea transportului aerian și activități de recunoaștere, inclusiv pe lacul Lucerna, și intervenții în caz de urgență. În plus, oferă sprijin logistic și de comandă.

Cantonul Nidwalden face parte din Divizia a 2-a Teritorială a Armatei Elvețiene, condusă de generalul Daniel Keller. Generalul Keller a explicat la începutul acestei săptămâni că armata elvețiană are experiență în garantarea suveranității spațiului aerian și nu a exclus luarea unor măsuri extreme în caz de nevoie. „Legea federală face în mod clar aluzie la posibilitatea doborârii unui avion”, a subliniat el.

În schimb, generalul elvețian s-a arătat discret în privința combaterii altor amenințări, cum ar fi dronele, care și-au demonstrat eficacitatea ca armă în războiul din Ucraina, care durează la scară largă de aproape doi ani și patru luni.

Serviciile de informații sunt responsabile de identificarea timpurie a amenințărilor și prevenirea lor. Specialiștii în amenințări nucleare, biologice și chimice și-au intensificat acțiunile de supraveghere.

Summitul, vizat deja de atacuri cibernetice și dezinformări

Mai insidioase, atacurile cibernetice legate de summit au început de joi, în timp ce dezinformările circulă de câteva săptămâni încoace.

Volodimir Zelenski a acuzat atât Rusia, cât și China că au făcut tot posibilul pentru a submina reuniunea din Bürgenstock.

La rândul său, consilierul federal Ignazio Cassis a remarcat o creștere a dezinformării, inclusiv „emisiuni isterice sau ofensatoare, ajungând chiar până la știri false”. El a făcut aluzie la acuzațiile din presa rusă împotriva președintei Confederației Elvețiene, Viola Amherd.

Atacurile cibernetice de joi, așteptate în contextul summitului, au fost relativ benigne, potrivit agenției federale responsabile de combaterea lor.

Măsuri suplimentare au fost implementate pentru a garanta comunicațiile sigure între diferitele forțe de intervenție.

Povestea resortului Bürgenstock

Resortul Bürgenstock este situat pe o creastă a muntelui cu același nume, la 600 de metri deasupra lacului Lucerna. Complexul este format din 30 de clădiri, printre care patru hoteluri și o serie de facilități sportive și de relaxare. Este cea mai mare stațiune hotelieră integrată din Elveția.

Povestea acestui resort începe în 1871, datorită partenerilor de afaceri Franz Josef Bucher și Josef Durrer. După vânzarea primului lor hotel, Sonnenberg Hotel, din Engelberg, cei doi au decis să investească o parte din bani într-un nou proiect, Bürgenstock.

Noul proiect a evoluat de-a lungul timpului într-un resort, cu primul hotel, Kurhaus, inaugurat pe 23 iunie 1873. Proiectul s-a extins mai ales după preluarea controlului total de către Franz Josef Bucher, în 1877. Acest fost constructor de hambare și case de lemn a investit într-o serie de facilități, printre care o centrală hidroelectrică și un furnicular, după care într-o linie de cale ferată și într-un lift de acces spre complex. În paralel cu investițiile în infrastructură, au apărut alte două unități de cazare: Park Hotel în 1888 și Palace Hotel în 1905, precum și o capelă.

În 1925, complexul Bürgenstock a fost achiziționat de omul de afaceri Friedrich Frey-Fürst. Acesta a făcut o serie de renovări și a deschis și un teren de golf, în 1928.

Apoi, în 1996, resortul a intrat în posesia marii bănci elvețiene UBS, care l-a vândut patru ani mai târziu către Richemont Héritage SA din Vich. Redenumită din 2003 în Rosebud Hotels Holding SA, compania era deținută în 2007 în proporție de 50% de grupul imobiliar Barwa, cu sediul în Qatar.

Barwa s-a separat de Rosebud Hotels Holding SA în 2008 și a devenit unicul proprietar al resortului Bürgenstock. Un an mai târziu, Barwa Real Estate și-a transferat portofoliul hotelier din Elveția către Qatari Diar Real Estate Investment Company, deținută în totalitate de statul Qatar. În 2012, „operațiunile elvețiene” au fost transferate către Katara Hospitality Switzerland AG, cu sediul în Zug.

Ales și de vedete precum Audrey Hepburn și Sophia Loren

Piatra de temelie a „noului resort” a fost pusă pe 26 martie 2014. Complexul este format acum din 30 de clădiri, printre care patru unități de cazare: Hotel Bürgenstock (cinci stele plus), Waldhotel – Healthy Living (cinci stele), Hotel Palace (patru stele plus) și Pensiunea Taverne 1879 (trei stele), un centru de conferințe capabil să găzduiască până la 900 de participanți, un centru SPA de 10.000 de metri pătrați cu două zone – interioară și exterioară -, o saună de 5.000 de metri pătrați, o sală de sport, 12 restaurante și baruri etc.

Resortul a găzduit de-a lungul anilor numeroase evenimente și personalități. În 1954, Audrey Hepburn și Mel Ferrer s-au căsătorit în capela Bürgenstock. Sophia Loren și soțul ei, Carlo Ponti, au locuit timp de șapte ani într-una dintre cabane, în timp ce fostul cancelar german Konrad Adenauer și-a petrecut timp de câțiva ani lunile de vară în resort și s-a ocupat acolo de treburile țării.

În 1951, fostul premier indian Jawaharlal Nehru și-a petrecut vacanța la Bürgenstock, iar doi ani mai târziu l-a întâlnit acolo pe ministrul austriac de externe Karl Gruber. Politicieni americani precum Jimmy Carter și Henry Kissinger au fost, de asemenea, oaspeți ai resortului.

De altfel, complexul Bürgenstock a găzduit între 1960 și 1995 reuniunile grupului Bilderberg. În plus, a servit ca loc de desfășurare a negocierilor de pace pentru Sudan și a negocierilor între ciprioții turci și ciprioții greci privind aderarea insulei lor la Uniunea Europeană.

Madonna, apel la pace pentru copii

Superstarul pop și-a dedicat cea mai recentă postare de pe Facebook pentru un apel la pace. Ea le-a subliniat celor 18 milioane de urmăritori ai săi importanța summitului de la Bürgenstock, „axat pe sfârșitul războiului din Ucraina și reîntoarcerea acasă a peste 19.000 de copii ucraineni care au fost smulși din familiile lor și deportați în Rusia”. „Susțin pacea pentru copiii din întreaga lume”, a scris Madonna, enumerând Ucraina, Palestina, Israel, Yemen, Siria, Nigeria, Congo, Malawi etc.

