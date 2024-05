Conform publicației americane, Departamentul de Stat al SUA impulsionează acum o dezbatere în interiorul administrației Biden cu privire la relaxarea interdicției și permiterea folosirii armelor occidentale împotriva unor instalații de lansare de rachete și poziții de artilerie din teritoriul Rusiei, cele care, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au înlesnit câștigurile teritoriale înregistrate recent de forțele armate ale Moscovei.

Propunerea, presată de secretarul de stat Antony Blinken după o vizită sobră efectuată săptămâna trecută la Kiev, este într-un stadiu incipient de dezbatere. Încă nu se știe în mod clar câți oameni din echipa lui Biden ar fi de acord cu ea, notează NYT, care precizează că liderul de la Casa Albă, un adept al prudenței, nu a primit deocamdată o solicitare oficială din interiorul administrației sale.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew A. Miller, a refuzat să comenteze pe tema deliberărilor interne asupra politicii legate de Ucraina. Totuși, oficiali implicați în discuții spun că Blinken și-a schimbat poziția din cauza deschiderii unui nou front de către ruși. Forțele armate ale Moscovei au instalat echipamente militare chiar peste granița din nord-estul Ucrainei și le-au îndreptat spre Harkov, știind că ucrainenii sunt limitați în opțiunile de răspuns.

De câteva luni încoace, Ucraina vizează nave de război și rafinării de petrol rusești, dar face acest lucru cu drone proprii, care nu au puterea și viteza armelor occidentale. Între timp, rușii și-au îmbunătățit mijloacele de război electronic pentru a dejuca aceste atacuri.

Acum presiunea crește asupra SUA pentru a ajuta Ucraina să ia la țintă obiective militare din Rusia. În schimb, Washingtonul intenționează să mențină interdicțiile de folosire a armelor americane împotriva rafinăriilor de petrol și altor infrastructuri rusești.

Marea Britanie, de obicei în pas cu Washingtonul în ceea ce privește strategia de război, și-a ridicat în liniște propriile restricții, astfel încât rachetele sale de croazieră Storm Shadow să fie folosite într-o gamă mai extinsă de operațiuni.

Șeful diplomației britanice, David Cameron, a declarat în timpul unei vizite la Kiev, pe care a efectuat-o înaintea lui Blinken, că Ucraina „are dreptul” să atace ținte din Rusia. „Așa cum Rusia lovește în interiorul Ucrainei, puteți înțelege foarte bine de ce Ucraina simte nevoia să se asigure că se apără”, a spus ministrul britanic.

În plus, SUA iau în calcul să antreneze soldații ucraineni în interiorul țării lor, în loc de Germania. O astfel de inițiativă ar necesita plasarea personalului militar american în Ucraina, o altă măsură exclusă până acum de Biden. Întrebarea este în ce în mod ar răspunde SUA în cazul unui atac al rușilor asupra instructorilor americani, care probabil ar avea tabăra în apropiere de orașul Liov, în vestul Ucrainei. Rușii au vizat periodic orașul Liov, deși este departe de principalele zone de luptă.

Un alt indiciu privind o posibilă modificare a politicii americane a fost observat în ultimele zile, în urma unei declarații a secretarului apărării Lloyd J. Austin. Deși a repetat poziția cunoscută a administrației Biden – „ne așteptăm ca ei (ucrainenii – n.r.) să continue să folosească armele pe care le-am furnizat asupra țintelor (rusești – n.r.) din interiorul Ucrainei” -, totuși șeful de la Pentagon a părut să sugereze că ar putea exista unele excepții, cum ar fi aeronavele militare care lansează bombe ghidate asupra Ucrainei chiar de peste graniță, adică din teritoriul rus. „Dinamica aeriană este puțin diferită”, a spus Austin.

Rușii au lansat exerciții cu arme nucleare tactice într-o încercare de a descuraja astfel de dezbateri. Dar administrația Biden pare mai puțin sensibilă la astfel de amenințări față de cum era în primele zile ale războiului, sau în octombrie 2022, când existau temeri că Rusia ar putea recurge la arme nucleare tactice pentru a depăși dificultățile de pe câmpul de luptă. Unele interceptări ale discuțiilor între ofițeri ruși sugerau această intenție. În schimb, exercițiile actuale sunt minimizate, fiind considerate drept o încercare de intimidare.

„Cred că este timpul (pentru a le permite ucrainenilor să folosească arme occidentale împotriva unor ținte din Rusia – n.r.), deoarece Rusia a escaladat în mod evident acest război”, a declarat recent Victoria Nuland, care a părăsit recent Departamentul de Stat. Potrivit lui Nuland, Moscova și-a propus să acapareze Harkovul distrugându-l total până la sosirea soldaților săi.

Victoria Nuland s-a aflat mereu într-o tabără mai zgomotoasă din interiorul administrației, iar părerea ei a fost minoritară. Dar, de-a lungul timpului, ea a câștigat teren, inclusiv când s-a dezbătut despre înarmarea Ucrainei cu sisteme de artilerie mai sofisticate, și președintele Biden a cedat de fiecare dată, în timp ce cele mai mari temeri pe care le avea cu privire la escaladare nu s-au materializat.

Într-un interviu acordat săptămâna aceasta pentru The New York Times, Zelenski a respins temerile de escaladare, întrucât președintele rus Vladimir Putin a făcut deja acest lucru. Într-un alt interviu, acordat pentru The Times, președintele ucrainean a insistat ca forțele armate ale Kievului să aibă permisiunea de a lovi ținte militare din Rusia cu arme americane. „Cum să ne protejăm de aceste atacuri? Aceasta este singura cale”, a susținut el.

Pe de altă parte, șeful Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, a dat de înțeles că ar susține propunerea privind ridicarea restricțiilor, relatează The Kyiv Independent.

Washingtonul ar trebui „să permită Ucrainei să ducă acest război în felul pe care îl consideră cel mai potrivit”, a declarat el pentru Vocea Americii.

⚡️Asked @SpeakerJohnson about using US weapons on the RU territory?

⁰SPEAKER: I think, they need to allow Ukraine to prosecute the war the way they see fits. They need to be able to fight back. And I think us trying to micromanage the effort there its not a good policy for us. pic.twitter.com/71iLMTa9p8