Un grup de vorbitori de limbă rusă este acuzat că a atacat sâmbătă, 1 iunie, voluntari care strângeau fonduri pentru Ucraina în Piața Orașului Vechi din Praga, relatează site-ul de știri Ukrainska Pravda și publicația cehă Novinky.

Potrivit unor filmulețe distribuite pe rețelele de socializare, un grup de vorbitori de rusă, printre care un bărbat ce susține că este german, se oprește în fața unui stand al voluntarilor Prague Maidan. O discuție în contradictoriu începe între cele două părți, mai ales după ce un alt bărbat, care vorbește foarte bine rusă, se apropie de stand și le reproșează voluntarilor că fac propagandă.

La un moment dat, deranjată că este filmată, una dintre femeile din grupul de vorbitori de limbă rusă atacă o voluntară cu o umbrelă. Acest act de agresiune tensionează și mai mult situația, cele două grupuri începând să se îmbrâncească, să se jignească și să se înjure reciproc sub privirile altor persoane prezente în piață.

🇨🇿 Two russian emigrants attacked volunteers today who were raising funds to help Ukraine in the Czech Republic 🤬 ( more info in comments ) pic.twitter.com/wZxAIQBk3h