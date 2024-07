Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontre Jens Stoltenberg, Secrétaire général de l'Otan, au palais Mariinsky à Kiev, le 29 avril 2024. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ont visité l'Université de la défense nationale de Kiev. Ils ont rencontré les étudiants de l'institution, qui suivent des cours de formation militaire professionnelle conformément aux normes de l'OTAN. Au cours de la réunion, les parties ont discuté des perspectives de renforcement de la défense aérienne de l'Ukraine. Le Chef de l'Etat a souligné que grâce à l'aide de nos partenaires, nos militaires maîtrisent les systèmes de défense aérienne occidentaux modernes et qu'aucun autre pays de l'Alliance ne dispose d'un si grand nombre de systèmes différents. President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy and NATO Secretary General Jens Stoltenberg visited the National Defense University in Kyiv the day before. They met with the students of the institution, who are undergoing professional military training courses in accordance with NATO standards. The NATO Secretary General called this one of the examples of how the North Atlantic Treaty Organization is increasingly integrating Ukraine into its structure and educational programs. During the meeting, the parties discussed the prospects of bolstering Ukraine's air defense. The Head of State noted that thanks to the assistance of our partners, our servicemen have mastered modern Western air defense systems and no other country in the Alliance has such a large number of different types. April 29th, 2024.