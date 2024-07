Zamkov a povestit ajuns în Ucraina ca parte a grupării de mercenari Wagner. El a fost recrutat din penitenciar, în toamna lui 2022, în timp ce executa o pedeapsă de opt ani de închisoare pentru trafic droguri.

A fost rănit în timpul luptelor de la Bahmut, în regiunea Donețk. A primit amnistia promisă deținuților recrutați și despăgubirea de o jumătate de milion de ruble (circa 5.300 de euro). plătită răniților.

Despăgubirea a mers pentru a acoperi datoriile familiei, pentru un credit la casă. Potrivit lui Zamkov, a rămas cu datorii de 500.000 de ruble.. În martie, banca a pus sechestru pe apartamentul familiei lui. Locuința are deja un nou proprietar, dar familia nu a fost evacuată până acum.

„Pentru ce m-am luptat? Pentru ce am fost carne de tun?! De ce am ucis oameni pe care nu-i cunoșteam? Am plecat într-o altă țară și am participat la acele operațiuni acolo. Am ucis peste 200 de oameni. De ce le-am luat viața și le-am cauzat durere familiilor lor? Oare pentru a mă întoarce în țara mea natală și să mă simt inutil?“ reflectează Zamkov. într-unul dintre videoclipurile sale.

Mercenarul și-a deschis un canal de YouTube, după ce s-a întors acasă, în Pitkiaranta, Republica Karelia, în primăvara anului trecut. Orașul de pe malul Laatoka aparținea Finlandei înainte de Războiul de Iarnă, dar avea să fie predat definitiv URSS în 1944.

Former Wagner PMC member Vladislav Zamkov returned to the town of Pitkyaranta, Republic of Karelia, Russia, and showed the state of the town.



According to Zamkov, he killed more than 200 people in the war, and his apartment was taken away from him for debt. Now he, his wife and… pic.twitter.com/ps0uKcLnRU