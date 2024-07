„Unul dintre cele mai importante spitale de copii din Europa” a fost avariat şi „există oameni sub dărâmături, iar numărul exact al victimelor este, pentru moment, necunoscut”, a reacționat pe X preşedintele ucrainean.

Zelenski a publicat o înregistrare video în care apare clădirea avariată.

„Rusia nu poate susţine că nu ştie unde cad rachetele sale şi trebuie să fie trasă la răspundere pentru toate crimele sale”, a adăugat șeful statului ucrainean.

Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv. One of the most important CHILDRENS hospitals not only in Ukraine, but also in Europe. Okhmatdyt has been saving and restoring the health of thousands of children.



