„Ucraina are nevoie de o apărare aeriană chiar acum. Toţi cei responsabili de crimele de război ruse vor trebui să dea socoteală”, a reacționat șeful diplomației europene pe rețeaua X.

Russia keeps ruthlessy targeting Ukrainian civilians.



Today's air attacks have killed and wounded dozens, and destroyed Kyivs largest children hospital, Okhmatdyt.



Ukraine needs air defence now.



All responsible for Russian war crimes will be held to account.