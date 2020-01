De Adrian Ilie,

Liviu Alexa, înlăturat recent de la conducerea organizației județene de Cluj, îl acuză pe Marcel Ciolacu de faptul că și-a încălcat promisiunile făcute la preluarea funcției de președinte interimar și că încearcă să obțină reconfirmarea în funcție prim mijloace nedemocratice.

”Domnul Marcel Ciolacu se crede deja Papa de la Vatican, ne vorbește afectat despre “abuzuri” instigându-ne de fapt la uciderea democrației în PSD, ne argumentează ca la orele de retorică de la Universitatea Ecologică pe care a absolvit-o la 37 de ani că nu mai e nevoie de competiție în Congres, că trebuie să facem un „conclav”, cu dezbateri simpliste la tejgheaua din Kiseleff și să iasă „fumul alb”, ce mai!, noaptea minții!, după care eventual să zbierăm cu lacrimi de fericire: Habemus Ciolacum!”, a scris, pe Facebook, Liviu Alexa.

Pe mine mă îngrijorează putoarea dictaturii ce se insinuează tot mai discret în PSD. Așa că am decis azi să deschid eu primul geamul în partid, ca să intre răcoarea energică a democrației în PSD: îmi anunț candidatura pentru președinția PSD la nivel național la Congresul din 1 martie (…) Adevăratul meu scop e să declanșez „primăvara arabă” în PSD, să o fac de la Cluj-Napoca, orașul cel mai important al României, după București. Liviu Alexa

El invocă realizările sale ca președinte al PSD Cluj și a acuzat conducerea centrală că l-a înlăturat pentru că a refuzat reprimirea în partid a unor transfugi care plecaseră la Pro România.

”În urmă cu 4 luni, am primit mandat de la doamna Viorica Dancilă să mă ocup de curățenie în PSD Cluj, ea cerându-mi cu o fermitate pe care nu am mai văzut-o la alți președinți PSD să distrug blaturile liderilor locali, să curăț filiala de incompetenți și sinecuristi. Și asta am făcut împreună cu echipa mea: am vidanjat gândacii politici care cotropisera partidul, am primenit Casa PSD Cluj și am chemat la muncă oameni noi, alături de cei vechi care fuseseră alungați. Rezultatele au fost pe măsură, foarte bune dacă ținem cont de noroiul cronic al ratării din PSD Cluj, cea mai slabă filială din România: am dublat numărul de voturi de la europarlamentare”, susține Alexa.

Liviu Alexa este jurnalist de profesie, fiind de altfel patronului publicației ”Ziar de Cluj”. La scurtă vreme după ce a fost numit la șefia PSD Cluj, a intrat în atenția presei centrale în urma unui șir de insulte adresate unor ziariști din presa clujeană.

