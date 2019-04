„O felicit pe doamna premier pentru modul cum rezistă la toate aceste atacuri, şi vreau să îi doresc să nu aibă probleme cu coloana, măcar unul trebuie să rămână întreg, până la final”, a spus Dragnea, în discursul ţinut în cadrul Conferinţei judeţene a PSD Botoşani.

El a mai spus că felicită şi Guvernul, dar şi-ar dori ca miniştrii vor reuşi să comunce mai bine.

„Vreau să felicit și Guvernul pentru ceea ce realizează, cu speranța mea continuă să comunice mai bine, pentru că cea mai mare problemă a noastră, acum, este că trebuie să comunicăm mai mult cu oamenii, trebuie să le spunem oamenilor adevăratele informații”, a spus Dragnea, la Botoșani.

Dragnea a făcut referire la problemele cu coloana şi în deschiderea discursului. „De aia mai plesneşte coloana. Când te ţii băţ, şi drept, mai plesneşte”, a spus el, de la tribună.

Liderul PSD a venit cu noi promisiuni de campanie. El le-a spus celor din sală că Guvernul pregăteşte un program de sprijin punctual pentru nord-estul țării prin acordarea a 20,000 de lei pentru fiecare gospodărie, pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire în mediul rural.

”Plecând de la idea că această regiune are un PIB pe locuitor de 27,000 de lei față de 44,000 de lei media națională, am gândit, am elaborat un program specific de sprijin punctual pentru această regiune. O să vă spun doar câteva elemente din program, restul programului sper ca în toată această perioadă să îl faceți cunoscut pentru ca oamenii să îl poată să îl acceseze. Este vorba în primul rând de acordarea a 20,000 de lei pentru fiecare gospodărie pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire în mediul rural și dotarea gospodăriilor cu utilaje agricole. Cei care vor și mai mulți bani pot merge până la 40,000 de lei și le putem acorda garanții pentru credit. Și aici vorbim de izolarea termică și energetică prin anvelopare și tâmplărie termoizolantă, încălzire cu centrale termice, conectarea gospodăriilor la rețeaua de apă, canalizare și gaze, amenajarea de grupuri sanitare în interiorul locuinței, apă caldă menajere prin sisteme solare. Programul se adresează cetățenilor, persoane fizice și va fi aprobat cât de curând prin OUG și nu are caracter de ajutor de stat”, a spus Dragnea.

Liderul PSD, ironie la adresa lui Augustin Lazăr: „Are o pensie uriașă, o și merită!”

Liviu Dragnea a comentat ironic anunţul privind semnarea decretului de pensionare a procurorului general Augustin Lazăr.

„Sunt puțin mâhnit că a ieșit Lazăr la pensie și trebuie să mă înțelegeți. Are o pensie uriașă, o și merită”, a spus ironic Liviu Dragnea, în aplauzele sălii.

