Faptele s-au petrecut în perioada decembrie 2020 – martie 2021. Potrivit anchetatorilor, medicul Liviu Radu, împreună cu inculpații Marian Mitran, fostul director de contabilitate al spitalului, și Mihaela Ionescu, fosta directoare medicală, „ar fi întreprins mai multe demersuri pentru obținerea în mod ilegal a unor fonduri europene și ulterior au dispus în mod abuziv de sumele obținute cu titlu de stimulent de risc”.

Cine avea dreptul la stimulentele de risc

Potrivit legilor în vigoare în acea perioadă, puteau beneficia de stimulentul de risc personalul medical, medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul furnizorilor de servicii medicale aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate.

Condiția era ca aceștia să fi lucrat în prima linie, respectiv, în timpul stării de urgenţă, și să fi avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspectați sau confirmați cu COVID.

Cadrele medicale care se îmbolnăveau de COVID la locul de muncă puteau primi, de asemenea, sporuri de risc.

În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit Liviu Radu și ceilalți doi inculpați au făcut mai multe documente în care au introdus date false, pe care ulterior le-au înaintat către Casa Națională de Asigurări de Sănătate în vederea decontării.

Recomandări Managerul de la Institutul Oncologic București spune că a fost demis după ce „Mi s-a reproșat că am cheltuit 1.800 de lei pe zi per pacient, în loc de 4.000 de lei”

Spitalul Caracal a primit pe nedrept suma de 740.000 de lei din fonduri europene, spun procurorii anticorupție.

Ulterior, din suma obținută în mod ilegal, inculpații „ar fi dispus în mod abuziv plata către 136 de persoane a unor stimulente de risc nedatorate, în valoare totală de 326.250 lei”, potrivit anchetatorilor.

În aceeași perioadă, medicul Liviu Radu nu a oferit stimulentele de risc pentru 19 persoane, deși ar fi fost îndreptăţite să le primească. Valoarea acestor stimulete se ridică 45.000 lei.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra mai multor bunuri ce aparţin celor trei inculpaţi.

Cum se apără fostul manager al Spitalului Caracal în fața acuzațiilor

Marți, 13 iunie, Liviu Radu a susţinut, pentru Agerpres, că listele în baza cărora au fost acordate stimulentele, semnate de el şi de directorul medical, au fost întocmite de şefii de secţii şi lucrate de contabilitate.

„Eu şi directoarea medicală am fost numiţi în noiembrie, deja şefii de secţii făceau dosarele cu personalul îndreptăţit să primească acest stimulent, dosarele erau vizate de directorul medical, erau vizate de contabilitate, în baza listelor transmise de şefii de secţii. Se mai acordase înainte de numirea mea o tranşă de stimulente, am considerat că se ştiau procedurile, era o listă de 300 de persoane, nu am verificat cine e pe listă”, a susținut Liviu Radu.

Recomandări Un artist, un publicitar şi un istoric analizează logoul de ţară propus de jurnalistul britanic Charlie Ottley. „Charlie și-a făcut un logo pentru motocicleta lui”

Liviu Radu a mai afirmat că în dosarul privind stimulente pentru risc COVID s-a constatat că doar trei angajaţi au primit de mai multe ori acel spor, iar alte persoane nu l-ar fi primit.

„Sunt trei persoane care au încasat stimulentul de mai multe ori, ulterior au returnat banii, dar probabil că rămâne fapta ori procurorii au considerat că tot fondul nu e în regulă”, a mai spus acesta.

Liviu Radu a fost suspendat luni, 12 iunie, din funcţia de manager al Spitalului Caracal pe o perioadă de două luni după ce a fost pus de procurori sub control judiciar, a confirmat medicul pentru Agerpres.

Primăria Caracal a numit un nou director medical la spital, pe medicul Dragoş Neacşu, care va conduce unitatea medicală pe durata în care managerul este suspendat din funcţie.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Cum arăta Klaus Iohannis în adolescență. Imagini rare cu președintele României de la vârsta de 17 ani

Viva.ro O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică

Libertateapentrufemei.ro Funeralii de lux pentru Stephan Pelger. Ce mesaje au rulat pe ecranul imens și ce vedete au venit la capelă

FANATIK.RO Gabriela Cristea și-a înșelat iubitul o lună de zile. Dezvăluiri neașteptate: ”Vă spun din experiența mea”

Știrileprotv.ro Coșmar pentru două turiste care au cunoscut un bărbat, într-o excursie în Germania. Una dintre ele a murit ulterior

Observatornews.ro Un român și-a uitat soția pe o autostradă din Germania, după ce s-au oprit într-o parcare pentru a merge la toaletă

Orangesport.ro "Fotbalistul român" anunţat ca un star de Al-Ain a provocat furie: "Va polua imaginea clubului / Nu ne păcăliţi". Ce s-a întâmplat după transfer

Unica.ro Surpriză de proporții! A bătut palma cu Pro TV! Unde îl poți vedea! 'Primii bani i-am câștigat la 17 ani'