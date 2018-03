Lys Assia, prima câștigătoare Eurovision, a murit la 94 de ani. Organizatorii competiției au anunțat că Lys Assia a murit la spitalul Zollikerberg din oraşul elveţian Zürich.

Organizatorii competiției muzicale o descriu pe Lys Assia drept „Marea Doamnă a Eurovision” și transmit că „întreaga familie Eurovision transmite condoleanțe celor dragi lui Lys”.

We’re very sad to hear that Lys Assia – the Grande Dame of #Eurovision – has passed away. Our very first winner in 1956 and a huge supporter of the Contest ever since. The whole Eurovision family sends our condolences to Lys’ loved ones. https://t.co/15OE4arVAo @LysAssia pic.twitter.com/mOjoLw4l9G

— Eurovision (@Eurovision) March 24, 2018