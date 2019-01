Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la circa 136,8 miliarde de dolari (potrivit Forbes), divorțează de MacKenzie Bezos, cea care i-a fost soție timp de 25 de ani și alături de care are patru copii. Jeff (54 de ani) și MacKenzie (49 de ani) au anunțat printr-un mesaj postat pe Twitter că divorțează.

„După cum știu familia și prietenii noștri, după o lungă perioadă de iubire și un proces de separare, am decis să divorțăm și să ne continuăm viața separat, ca simpli prieteni. Considerăm că am fost incredibil de norocoși că ne-am găsit unul pe altul și deosebit de recunoscători pentru fiecare dintre anii în care am fost căsătoriți.

Divorțul lui Jeff Bezos ar putea fi cel mai scump din istorie, ținând cont de averea fondatorului Amazon, care se ridică la 136,8 miliarde de dolari. Nu este clar în acest moment cu ce se va alege Mackenzie în urma separării de cel mai bogat om din lume, însă, având în vedere faptul că Amazon a fost fondată în 1995, la un an de la căsătorie, soția lui Bezos ar putea pretinde jumătate din avere, adică ar putea primi circa 66 de miliarde de dolari.

Având în vedere că în 2018 cea mai bogată femeie din lume, Alice Walton, avea o avere de 46,7 miliarde de dolari, MacKenzie Bezos

Bezos este fondatorul și directorul general al Amazon, cel mai mare retailer online din lume, care recent a devenit cea mai valoroasă companie din lume. Pe lângă Amazon, Bezos mai deține și compania Blue Origin, care este angrenată în cursa pentru cucerirea spațiului cosmic cu SpaceX, companie deținută de Elon Musk.

Mackenzie Bezos este romancieră și fondatoarea organizației anti-hărțuire Bystander Revolution, în cadrul căreia deține funcția de director executiv.

Topul celor mai bogate femei din lume în 2018:

Alice Walton – moștenitoarea WalMart – 46,7 miliarde de dolari Françoise Bettencourt-Meyers – moștenitoarea LOreal- 44,7 miliarde dolari Maria Franca Fissolo – văduva creatorului brandului de ciocolată Rocher – 33,2 miliarde doari Jacqueline Mars – deține o treime din compania de ciocolată Mars – 28,3 miliarde dolari Susanne Klatten – moștenitoarea acțiunilor BMW – 25 miliarde Yang Huiyan – moștenitoarea acțiunilor Country Garden Holdings este cea mai bogată femeie din Asia – 22,3 miliarde dolari Abigail Johnson – șefa Fidelity Investments – 18,2 miliarde dolari Zhou Qunfei – cea mai bogată femeie care și-a făcut propria avere (produce display-uri de telefoane) – 9,2 miliarde dolari Sherry Brydson – finanțe și media, Canada – 7,46 miliarde dolari Diane Hendricks – ABC Supply SUA – 4,9 miliarde dolari

