A găsit în pădure acest șarpe și i s-a părut extrem de ciudat când a văzut ca are o umflatura mare și rotunda în corp. Uite ce mâncase animalul

Clipul de mai jos a ajuns viral pe Facebook si a strans pana acum aproape 3.1 milioane de vizualizari in doar o saptamana de la postare.

Totul a inceput dupa ce un barbat a gasit intr-o padure un sarpe lung de 1.5 metri. In mod normal l-ar fi ignorat si ar fi evitat orice interactiune cu el, dar i s-a parut extrem de ciudat ca reptila nu avea nicio reactie.

Cand s-a uitat mai cu atentie a vazut si ca sarpele avea in corp ceva perfect rotund. I s-a parut ciudat asa ca l-a luat intr-o cutie si a mers cu el la un medic veterinar, pentru a vedea despre ce este vorba.

Nu mica le-a fost mirarea celor de acolo in momentul in care au realizat ca animalul inghitise o minge de tenis. Daca aceasta nu urma sa fie inlaturata in curand, sarpele ar fi murit cu siguranta.

