1. Când te tai la un deget curățând legumele…

a. rana se infectează imediat și se vindecă foarte greu.

b. se înroșește câteva ore, dar trece repede.

c. se vindecă de la sine.

2. Ori de câte ori pleci în concediu…

a. te alegi cu o boală de piele.

b. sigur faci o alergie ușoară.

c. te întorci plin(ă) de energie.

3. Când porți încălțăminte nouă…

a. de obicei, te mănâncă talpa.

b. faci bătături care se infectează.

c. te obișnuiești repede cu ea.

4. Când vine anotimpul rece…

a. ești mai tot timpul răcit(ă).

b. ți se irită pielea pe mâini și pe obraji.

c. răcești o dată în fiecare iarnă.

5. Dacă mănânci ceva mai vechi de 3-4 zile…

a. faci imediat o toxiinfecție alimentară.

b. te doare stomacul.

c. nu pățești nimic, tolerezi alimentele mai puțin proaspete.

6. Când un coleg de muncă are gripă…

a. te îmbolnăvești și tu foarte repede.

b. organismul tău se protejează.

c. răcești ușor, dar îți trece în câteva zile.

7. Când mănânci ceva prea sărat…

a. îți apar afte dureroase pe limbă și pe cerul gurii.

b. ți se irită limba.

c. nu ai nici o reacție.

8. Toamna și primăvara…

a. îți apare frecvent herpes.

b. te ustură buzele și crapă.

c. ți se usucă buzele.

TEST. Cum stai cu imunitatea? REZULTATE

Majoritatea a: Nu te trata singur(ă)!

Ești destul de sensibil(ă) la gripă și infecții. Sistemul tău imunitar are nevoie de ajutor. Nu amâna vizita la medic și nu încerca să te tratezi singur(ă). Orice medicament luat după ureche poate avea efecte secundare grave. Dacă răcești în fiecare iarnă, nu este neapărat un semnal de îngrijorare. Organismul are, astfel, ocazia să fabrice anticorpi pentru mai multe tipuri de virusuri care se dezvoltă de la un an la altul.

Majoritatea b: Atenție la alimente!

Organismul tău e destul de rezistent în fața virusurilor, dar e atacat des de ciuperci și microbi. Ai pielea sensibilă și te confrunți cu infecții cutanate, coșuri, mătreață și iritații. Trebuie să fii foarte atent(ă) la alimentele pe care le cumperi, să fie proaspete. Și fă cure de detoxifiere! Primăvara consumă verdețuri proaspete, vara, fructe roșii și salate, toamna, struguri, iar iarna, citrice și ceaiuri din plante.

Majoritatea c: Accent pe vitamine!

Răcești din când în când, dar nu faci forme grave de gripă. Ar trebui să alegi o alimentație bogată în antioxidanți. Vitamina E, prezentă în legumele cu coaja verde, reduce daunele provocate de poluanți, vitamina C întărește imunitatea, iar vitamina A, din morcovi și verdeață, diminuează efectele fumatului asupra plămânilor. Consumă și țelină, usturoi, mazăre și pește, care sunt bogate în seleniu.