Mai bine de 30 de companii, între care producătorul de băuturi Coca-Cola, giganții media Walt Disney și NBC Universal, dar și un spital de copii se află între brandurile care au apărut pe paginile de profil ale unor conturi de Twitter ce prezentau link-uri către materiale unde copii erau exploatați sexual, arată sursa citată, care prezintă o cercetare realizată de firme ce securitate cibernetică Ghost Data.

Twitter câștigă peste 90% din veniturile sale din reclamă. Rețeaua are 237 de milioane de utilizatori activi zilnic.

Anumite tweet-uri includ cuvinte legate de „viol” și „adolescenți” și au apărut alături de tweet-urile promovate ale corporațiilor.

„Suntem oripilați”

Unul dintre acestea, în care un utilizator spunea că „tranzacționează” conținut media cu copiii și adolescenți a apărut alături de o reclamă a producătorului de pantofi Cole Haan.

„Suntem oripilați”, a spus David Maddocks, președintele de brand al Cole Haan, după ce Reuters a notificat compania despre apariția reclamelor sale alături de astfel de postări.

„Fie Twitter va repara situația, fie noi o vom repara prin ce mijloace putem, incluzând necumpărarea de reclame pe Twitter”, a continuat el.

În alt exemplu, un utilizator care caută „doar fete tinere, nu băieți” găsește un mesaj promovat al Scottish Rite Children’s Hospital, o unitate medicală din Texas. Acesta nu a răspuns solicitărilor de comentare a situației.

Toleranță zero

Celeste Carswell, purtătoare de cuvânt al Twitter, a afirmat că societatea are „toleranță zero pentru exploatarea sexuală a copiilor” și a spus că investește resurse suplimentare dedicate siguranței copiilor, inclusiv angajări noi.

Aceasta a mai spus că Twitter lucrează cu clienții și partenerii săi pentru a investiga și preveni situațiile de genul acesta.

Problemele Twitter în a identifica abuzul sexual asupra copiilor au fost prezentate inițial în august, într-o investigația a site-ului de tehnologie The Verge.

Pornografia este acceptată, cea infantilă este interzisă

Ca toate rețelele sociale, Twitter interzice pornografia infantilă, care este ilegală oricum în majoritatea țărilor.

Dar Twitter permite conținutul destinat adulților, iar pornografia acontează 13% din tot conținutul de pe Twitter, conform unor documente ale companiei citate de Reuters.

Twitter a refuzat să comenteze asupra volumului conținutului pentru adulți de pe platformă.

Compania de securitate cibernetică Ghost Data a identificat peste 500 de conturi care au partajat sau solicitat materiale legate de abuz sexual asupra copiilor într-o perioadă de 20 de zile. În această perioadă, Twitter a eșuat în eliminarea a 70% din conturile studiate.

După ce Reuters a prezentat datele către Twitter, compania a eliminat inițial circa 300 de conturi, dar alte 100 rămăseseră active. Ulterior, toate cele 500 au fost suspendate.

Andrea Stroppa, fondatorul Ghost Data, a spus că studiul a dorit să verifice abilitatea Twitter de a elimina materialele cu pornografie infantilă. Acesta a spus că a finanțat personal cercetarea, după ce a primit un pont despre situație.

Un milion de conturi suspendate pe an din această cauză

Conform rapoartelor de transparență ale Twitter, compania a suspendat anul trecut mai bine de un milion de conturi din cauza exploatării sexuale a copiilor.

De asemenea, a făcut 87.000 de rapoarte către Centrul Național pentru Copiii Dispăruți și Exploatați, o organizație non-profit finanțată de guvernul SUA, care facilitează partajarea de informații cu forțele de poliție.

Cuvinte și expresii codate

Traficanții de materiale folosesc cuvinte și expresii codate pentru a evita programele de monitorizare, precum „cp”, de la „child pornography” (pornografie infantilă).

Însă cu cât Twitter automatizează blocarea acestora, cu atât utilizatorii creează unele care devin și mai greu de urmărit.

Ce spun companiile

Un purtător de cuvânt al Forbes a spus că Twitter trebuie să rezolve urgent problema, în vreme ce un reprezentant al Mazda a afirmat că producătorul interzice acum reclama pe profiluri de Twitter.

Un purtător de cuvânt al Disney a caracterizat drept „reprobabil” și a spus că își crește eforturile de a se asigura că platformele unde își face reclamă își cresc eforturile de a preveni astfel de erori.

NBC Universal a cerut Twitter să elimine reclamele asociate cu conținutul nepotrivit.

Un purtător de cuvânt al Coca-Cola, a spus că nu este de acord cu asocierea brandului cu materialele în cauză și a afirmat că „orice încălcare a acestor standarde este inacceptabilă”.

Proliferare pe social media

Twitter nu este singura rețea care are probleme cu conținutul de acest gen.

Organizațiile care luptă împotriva exploatării sexuale a copiilor spun că numărul imaginilor cu abuzuri sexuale asupra minorilor a crescut de la mii la zeci de milioane în ultimii ani, din cauza folosirii rețelelor precum Facebook sau Instagram.

Cei care vând astfel de conținut instruiesc apoi cumpărăorii să îi contacteze pe servicii precum Discord sau Telegram pentru a completa plata și a primi apoi fișierele.

Acestea sunt de regulă stocate pe servicii de cloud, precum Mega – cu sediul în Noua Zeelandă sau Dropbox – cu sediul în SUA.

Un purtător de cuvânt al Discord a spus că societatea a blocat un server și un utilizator pentru violarea regulilor împotriva sexualizării copiilor.

Mega a spus că un link din cercetarea Ghost Data a fost creat în august și a fost apoi șters de utilizator. Contul acestuia a fost închis permanent de Discord două zile mai târziu.

Dropbox și Telegram au spus că folosesc o varietate de unelte pentru a modera conținutul.

Bătălia cu Elon Musk

Twitter se judecă cu miliardarul Elon Musk, după ce acesta anunțat că va prelua Twitter pentru 44 de miliarde de dolari, iar apoi s-a răzgândit din cauza numărului mare al conturilor automate și a spamului.

A team of Twitter employees concluded in a report dated February 2021 that the company needed more investment to identify and remove child exploitation material at scale, noting the company had a backlog of cases to review for possible reporting to law enforcement.

