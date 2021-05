Săptămâna trecută, SUA au anunțat că americanii vaccinați nu mai trebuie să poarte măști de protecție în aer liber și nici în interior. Și țara noastră a renunțat la masca în aer liber, din 15 mai. Cu toate astea, mulți oameni încă aleg să poarte masca, deși nu mai este obligatorie.

„Trebuie să știm că există tulburarea de stres post-COVID-19, care se încadrează la PTSD. Am trăit mai mult de un an cu atât de multă teamă și incertitudine. Corpul tău nu știe ce să facă. Dintr-odată, ceea ce a fost interzis devine OK din nou, iar în interiorul nostru sunt cam amestecate lucrurile. Cum reacționezi?”, a remarcat Sherry Amatenstein, un psihoterapeut din New York.

Experta a vorbit din proprie experiență despre cum a afectat-o pandemia. Ea s-a vaccinat cu ambele doze în februarie, dar abia acum a început să iasă mai des din casă.

„Tocmai am ieșit pentru prima oară la cină. Am ieșit cu o prietenă, a fost ziua ei de naștere. Am fost foarte recunoscătoare și rămân pentru că mi-am făcut vaccinul, dar asta nu că viața mea s-a schimbat foarte mult față de lockdown și a revenit imediat la normal”, a mărturisit specialista.

Experta a subliniat însă că pentru alții, pandemia le-a arătat că viața nu trebuie neapărat să se miște într-un mod frenetic și le-a schimbat perspectiva modului de a trăi.

Unii oameni au făcut bilanțul a ceea ce este important pentru ei și al modului în care își duceau viața și au făcut planuri. Au schimbat locurile de muncă și relațiile și merg într-o direcție mai pozitivă – cel puțin asta este intenția lor Sherry Amatenstein, un psihoterapeut din New York:

La rândul său, medicul Vivian Pender, președintele Asociației Americane de Psihiatrie, susține că oamenii au experimentat în ultimul an pandemic sentimentul de negare a virusului, de furie și au protestat față de măsurile restrictive. Acum, majoritatea au acceptat pandemia și au învățat să meargă mai departe.

„Cred că asta ni se întâmplă tuturor. Au existat pierderi pe mai multe planuri – unii și-au pierdut modul de viață, alții partenerii, joburile”, a punctat Pender.

Specialista a avertizat însă că impactul general al pandemiei va dura mult până să fie complet acceptat de oameni.

