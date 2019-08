Mama lui Marian Vanghelie a murit în urmă cu o săptămână, scrie wowbiz.ro. Până acum nu s-a aflat care a fost cauza morții Elenei Vanghelie

„Nu l-am mai văzut de mai bine de un an pe Marian, iar aici nu a mai venit de când era copil. Obişnuia să mă mai sune câteodată, dar nu l-am judecat, ştiu că este şi el ocupat. Eu nu pot pleca din casă, pentru că trebuie să am grijă de soţul meu (n.r. – tatăl vitreg al primarului), care nu se mai poate deplasa. Am un sprijin în Paul, fratele mai mic al lui Marian, el îmi mai aduce apă şi mâncare”, spunea mama lui Marian Vanghelie în urmă cu ceva timp, potrivit Spynews.

