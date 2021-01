Mama Oanei Roman va fi operată, după ce zilele trecute a fost internată în spital. „Nu am voie să intru să o văd, nu am văzut-o de miercuri”

Oana Roman a povestit, pe pagina sa de Instagram, că mama ei va suferi o intervenție laparoscopică pentru a i se înlătura colecistul. Vedeta nu și-a mai văzut mama de aproape o săptămână.

„Am zis că astăzi nu ies din casă pe frigul ăsta îngrozitor, dar a trebuit să ies, pentru că trebuie să mă duc la mama la spital să-i duc medicamentele. Din păcate, ea nu a fost externată astăzi sau ieri, cum credeam.

Din păcate, va mai sta câteva zile la spital pentru că va suferi o intervenție laparoscopică pentru a i se înlătura colecistul, pentru că avea această problemă și devenise urgentă.

Trebuie să mă duc să îi duc pastilele, pentru că are un tratament pe care cei de la spital nu i-l pot da în întregime. Mă duc să îi las pastilele jos, la recepție.

Nu am voie să intru să o văd, nu am văzut-o de miercuri, n-o să o pot vedea nici când se va opera, nici după ce se va opera, dar știu că totul o să fie bine”, a spus Oana Roman pe Instagram.

