Artefactul a fost descoperit de arheologii de la Societatea de Știință Aranzadi, care săpă în apropierea orașului Pamplona încă din 2017.

Experții care studiază mâna și inscripțiile ei cred acum că este nu doar cel mai vechi exemplu scris al limbii proto-basce, cât și o descoperire care schimbă o mare parte din ceea ce se știa anterior despre Vascones, un trib din epoca târzie a fierului, care a locuit în părți din nordul Spaniei înaintea sosirii romanilor și a căror limbă se crede este un strămoș al limbii basce moderne.

Primul și singurul cuvânt care a fost identificat până acum este sorioneku, un precursor al cuvântului basc modern zorioneko, care înseamnă noroc sau bun augur.

And the findings were released today. Four words were found in the inscription, the first of which being „Sorioneku”, which naturally translates to the modern Basque word „zorioneko” which means „of good fortune”. A massive breakthrough in the history of the Basque language. pic.twitter.com/lbw041JfZP