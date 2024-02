„Statistica ne obligă pe toți să declarăm epidemie de gripă; acest lucru va trebui să mobilizeze finanțarea din partea Ministerului Sănătății, în special pentru pacienții îngrijiți în Terapie Intensivă în toată țara”, a declarat dr. Florin Roșu.

Acesta a explicat că la spitalul de profil din Iași, în acest sezon gripal, au fost îngrijiți peste 190 de pacienți, dintre care 30 au fost copii.

„În momentul de față discutăm de un număr de aproximativ 40 de pacienți care prezintă suspiciune înaltă de infectare cu gripă, diagnostic confirmat atât prin metodele specifice, test RT-PCRT sau test rapid, cât și prin diagnosticul de gripă clinică. Ca măsuri de prevenție, cea mai importantă rămâne vaccinarea antigripală, care se poate efectua inclusiv în momentul de față și o recomand cu tărie. Totodată, dacă prezentăm simptome ale unei viroze respiratorii, spiritul civic trebuie să ne îndemne să purtăm mască de protecție”, a completat dr. Florin Roșu.

Ce spune Rafila despre declararea unei stări de urgenţă epidemică

Întrebat joi dacă este posibil să declare epidemie, ministrul sănătății a spus că este „foarte probabil”.

„Eu nu cred că cineva are ca şi obiectiv declararea epidemiei de gripă. Noi am avut două săptămâni de creştere consecutivă, peste o medie multianuală care reprezintă un grafic care este urmărit de specialişti din sănătate publică, în principiu când există trei săptămâni consecutive peste acest prag se declară, la fel ca şi anul trecut, o stare de urgenţă epidemică care duce la un grad mai mare de pregătire a unităţilor sanitare şi a autorităţilor de sănătate publică. E foarte probabil, o să vedem cifrele care le vom primi în cursul zilei de astăzi, ca să existe o creştere uşoară faţă de săptămâna trecută şi să fim într-o astfel de situaţie, dar nu presupune nimic în plus decât ceea ce v-am spus: o monitorizare atentă a capacităţii de internare în spitale, secţii de terapie intensivă, un proces de consultare permanentă cu teritoriu”, a spus Alexandru Rafila.

El a precizat că managerii de săpitale pot lua decizii în consecinţă pentru limitarea transmiterii la personal şi la pacienţi a virozelor respiratorii şi a gripei în special, iar aceste măsuri vor fi continuate până când numărul de cazuri va scădea semnificativ.

„Opinia mea este că începând cu săptămâna viitoare vom intra pe un trend descendent”, a mai spus Rafila, potrivit News.ro.

În perioada 15 -21 ianuarie 2024, în România au fost confirmate 123.464 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, infecțiile virale ale cailor respiratorii superioare și pneumonii), cu 19,6% mai multe cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent și cu 20,3% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară.

