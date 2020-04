De Denisa Dudescu,

”Dintr-o ancheta epidemiologică efectuată la nivelul spitalui am fost stabilit contact direct, mi s-au recoltat probe și azi am primit rezultatul de la Institutul Cantacuzino, rezultat pozitiv. Mă simt bine, am o stare foarte bună, fără tuse sau alte simptome și probabil cum foarte mulți oameni sunt pozitivi asimptomatici sau au o formă ușoară probabil că același diagnostic îl am și eu,” a declarat Constantin Mîndrilă, managerul Spitalului Județean Vrancea, potrivit, editiadevrancea.

Între timp, prefectura face pregătiri pentru preluarea Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Focşani de către armată.



”În aceste condiţii, Prefectura Vrancea face demersuri pentru ca unitatea medicală să fie preluat de armată”, a declarat purtătorul de cuvânt al Prefecturii, Adrian Creţu, potrivit Agerpres.



La nivelul judeţului Vrancea, au fost raportate, joi, un număr de 95 de persoane confirmate cu COVID-19.

