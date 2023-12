Marcel Boloș a susținut că este „o lege foarte bună”, că „nimeni nu vrea să ierte evazioniștii” și că dacă a doua oară se încalcă legea, atunci pedeapsa va fi alta, mult mai mare.

„Legea este vitală pentru combaterea evaziunii economico-financiare. Prima faptă, dacă se plătesc acele procente suplimentare, prejudiciul, și numai pentru un milion de euro, aceea este cea pentru care se ia pedeapsa, însă se consemnează că a două faptă este pedepsită aspru. Pentru cel mai important impozit al statului, TVA-ul, la prejudicii de peste un milion de euro, pedeapsa este între 7 și 15 ani. Deci nu mai este de joacă cu evaziunea”, a afirmat ministrul de Finanțe.

El a precizat că interesul statului nu este acela ca evazioniștii să facă închisoare, ci să plătească prejudiciul, cum s-a întâmplat și în alte țări.

„În etapa de inspecție fiscală, dacă s-a constatat o faptă și plătești pe lângă accesorii și tot ce datorezi conform legii încă 15%, nu mai facem sesizarea penală. Pentru prima faptă, repet. În momentul de față, nu există posibilitatea de a plăti prejudiciul. Statul trebuie să își urmărească recuperarea banilor, nu să omoare micii întreprinzători. Poate acela pe care l-am trimis și am făcut sesizare penală nu mai are activitate economică și ce am făcut? Distrugem toată economia?! Nu, statul trebuie să își recupereze prejudiciile și am aplicat în oglindă același mecanism ca și pentru amendă. Este o lege foarte bună”, a adăugat Boloș.

Ministrul PNL de finanțe a admis apoi că există posibilitatea ca pragul de un milion de euro să fie coborât.

„Dacă vom vedea în timp că pragul trebuie ajustat, atunci îl ajustăm. Haideți să vedem prima dată impactul legii. Care este interesul statului român, până la urmă? Să stea blocate acele sume de bani ani de zile și recuperare nu? Și ne trezim în final că nu am făcut nimic, mai primește și o pedeapsă cu suspendare și a scăpat de un prejudiciu pe care nu l-am recuperat niciodată. A două fapta nu se iartă, atenție! Este și spor de pedeapsă”, a mai punctat el.

Ce prevede legea amnistiei marilor evazioniști

Parlamentul a adoptat pe 19 decembrie un proiect de lege prin care evaziunea fiscală cu un prejudiciu sub un milion de euro nu se va mai pedepsi penal, dacă este achitată suma, plus un procent de 15%. Proiectul a fost depus pe 12 decembrie și a fost inițiat de către premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, și Nicolae Ciucă, liderul PNL.

Partidul condus de Cătălin Drulă și cel condus de Ludovic Orban au atacat legea la CCR pentru că „votul în plen a avut loc la doar câteva ore după dezbaterile din comisiile raportoare”, iar parlamentarii nu au avut timp să analizeze proiectul și au dat un vot „exclusiv pe recomandarea șefului de grup parlamentar/de partid”. Curtea Constituţională va dezbate pe 7 februarie 2024 sesizarea făcută de USR şi Forţa Dreptei.

Pe 21 decembrie, surse din conducerea PSD au spus pentru Libertatea că Marcel Ciolacu este dispus să schimbe legea amnistiei marilor evazioniști, „dacă experții de la Parchete au alte puncte de vedere”.

