De Denisa Dudescu,

„Am făcut o comparație cu anii 2019, 2018, 2017 și 2016, așadar, ultimii patru ani. În 2020 au fost cele mai puține infracțiuni la nivel național și cele mai puține infracțiuni cu violență”, a spus ministrul de interne la TVR.

Referitor la incidentele din ziua de Paște, Marcel Vela a spus că au fost mult mai puține.

„Sunt infracțiuni care au fost foarte vizibile, dar să știți că nu au fost foarte multe. În prima zi, sâmbătă, au fost doar trei, la care ne-am autosesizat în urma postărilor de pe rețelele sociale și la care am fost imediat prezenți, am luat măsuri și sunt cercetări penale în derulare. Duminică au fost cinci acțiuni, care au fost anchetate în urma sesizărilor la numărul 112, iar luni au fost doar două, tot sesizări la 112. În acest an, noi am fost mai fermi pentru că a fost pusă în pericol și sănătatea publică”, a mai spus Marcel Vela.

Mai multe conflicte de stradă au avut loc în zilele de Paște, în București, Hunedoara sau Brașov. În Hunedoara, agenții de poliție au fost loviți cu pietre de localnici și a fost nevoie de intervenția mascaților pentru a calma spiritele.

Inspectorul general al Poliţiei Române, chestor principal Liviu Vasilescu, anunța luni că peste 20 de persoane au fost reținute și au fost aplicate, în aceste cazuri, peste 50 de sancțiuni, iar cercetările continuă.

