Strategia locului călduț care asigură un nou mandat de parlamentar. Lista politicienilor care vor să fie deputați după ce au fost senatori

O asemenea strategie poate fi observată mai ales la nivelul PNL. În Călărași, Ciprian Pandea, șeful organizației județene Călărași, vrea să facă trecerea de la statutul de senator la cel de deputat, în condițiile în care locurile pentru ultima funcție sunt mai ușor de obținut, dat fiind procentul care ar trebui scos. Pandea, acum senator, deschide lista la Camera Deputaților, unde sunt patru mandate în joc, în timp ce la Senat sunt doar două. În schimb, la Senat a fost pus să deschidă lista Emil Dumitru, în prezent vicepreședinte al Comisiei de agricultură din Camera Deputaților.

Ciprian Pandea

Manevra cu rocada de la senator la deputat a fost făcută în Caraș-Severin și de fostul ministru de interne din Guvernul Orban (2019-2020), Marcel Vela. Așadar, după două mandate de senator, Marcel Vela deschide lista de Camera Deputaților, unde sunt puse în joc patru mandate, în timp ce la Senat sunt scoase la bătaie doar două.

Marcel Vela. Foto: Hepta

Alina Gorghiu, președinta PNL Argeș, este la al patrulea mandat în Parlament, fiind la al doilea consecutiv de senatoare. Deși din 2016 este în forul superior, pentru decembrie 2024 Gorghiu revine la prima iubire: deputăția. Gorghiu deschide lista PNL Argeș la Camera Deputaților, după ani în care a fost în Parlament ca aleasă în circumscripția București și Timiș. În Timiș a ajuns după ce în 2016 Vasile Blaga s-a retras din cursă, fiind parte într-un dosar penal (între timp achitat).

Alina Gorghiu. Foto: Hepta

Ion Iordache, în prezent senator și șef al PNL Gorj, vrea să lase forul superior, pentru un mandat de deputat. De altfel, în timp ce locurile la Senat sunt două în circumscripția sa, la Camera Deputaților numărul mandatelor este de cinci. În prezent, PNL are un singur senator și doi deputați, dar Gorjul este unul din județele în scădere de formă fapt demonstrat la alegerile din 9 iunie.

Ion Iordache

Liderul filialei Mureș, Ciprian Dobre, după ce în vară a evitat intrarea în cursa pentru șefia CJ Mureș, pe care a condus-o în perioada 2012-2016, deschide acum lista la Camera Deputaților. În schimb, la Senat e pusă să deschidă lista Mara Togănel, cea care a fost candidata PNL pentru șefia CJ Mureș. În prezent, PNL are unul din cei opt deputați de Mureș, dar și unul din cei patru senatori, din același județ.

Ciprian Dobre. Foto: cipriandobre.ro

Autoimpunerea șefului de filială ca deschidere de listă la Camera Deputaților, ca garanție a șansei să prindă un loc de parlamentar, nu e specifică doar PNL. De exemplu, în cazul USR Iași, Ștefan Tănasă, un politician cu CV subțire, deși a ajuns la 34 de ani, iar primul loc de muncă de impact a fost la 31 de ani, când pentru câteva luni a fost subprefect.

Ștefan Tănasă. Foto: usr.ro

Împotriva propriilor decizii

În interiorul PNL, conducerea a ignorat fără probleme și deciziile privind sancționarea celor cu performanțe slabe la locale. În mod normal, o persoană ca Adrian Mocanu, deschiderea de listă la Camera Deputaților pentru Buzău, nici nu ar fi trebuit să candideze, pentru că la locale a luat sub scorul partidului, iar o decizie de iarna trecută stipula faptul că persoanele care nu au performat în cursa pentru municipii sau șefiile de CJ nu mai au dreptul să candideze.

Adrian Mocanu. Foto: Facebook

Situații asemănătoare mai sunt, ceea ce arată că memoria politică a PNL e destul de scurtă. Alexandru Popa de la Brăila, șeful filialei, fost candidat la președinția CJ Brăila, a fost și el sub scorul partidului. Cu toate acestea, Popa deschide lista de la Camera Deputaților și astfel are șanse la un al doilea mandat de parlamentar.

Alexandru Popa. Foto: Facebook

La Galați, unde George Stângă a dus PNL la un rezultat foarte slab la locale, liberalul fiind chiar el sub scorul partidului, deputatul nu a fost scos definitiv din calculele pentru legislatura 2024-2028. Prin urmare, George Stângă va fi al doilea de pe lista de Camera Deputaților, pe primul loc fiind George Scarlat, în timp ce la senatori lista e deschisă de Florin Cîțu (în prezent senator de București). Galațiul are patru mandate de senator, în timp ce pentru Camera Deputaților are nouă. Așadar, un candidat cum e Stângă ar putea prinde un mandat, dacă partidul ia un rezultat inclusiv în jur de 19%-20%, la redistribuire, primul mandat fiind garantat de la 11%.

