Înțeleg când e vorba de pamflet, de satiră, dar să fie legat de ceva, să aibă un sâmbure de adevăr. Or, eu nu am fost la acea petrecere la Bruxelles. Nu toată lumea înțelege când citește. Maria Grapini pentru Libertatea:

Maria Grapini, al cărei soț lucrează la Operă, a cerut ca satira publicată de TNR pe site să fie ștearsă și dezmințită, altfel va merge la tribunal.

Europarlamentarul a mai spus pentru Libertatea că nu știa nimic despre postare sau despre existența site-ului până să îi trimită cineva link-ul.

”Mi-am spus punctul de vedere, apoi îmi văd de treaba mea, nu stau să le număr postările. Eu nu mi-am permis niciodată să scriu nici în glumă despre a cărui muncă nu i-o cunosc. Voi vedea dacă îi acționez în instanță. Dar dacă toată lumea lasă așa, sigur lucrurile nu pot merge bine”, a mai spus Maria Grapini.

În replică, Libertatea a cerut și punctul de vedere al publicației de umor Times New Roman, care a declarat că reacția doamnei Maria Grapini o bucură sincer și îi mulțumește pentru amenințare.

Faptul că ne acuză că știrea este falsă și ne va da în judecată chiar e o surpriză plăcută pentru mine. Mi-aș fi făcut griji dacă, de exemplu, doamna Grapini ne-ar fi felicitat pentru articol și s-ar fi distrat pe seama lui. C-ar fi însemnat că suntem cu autoironia la nivelul ei, ceea ce m-ar fi demoralizat profund. Îi mulțumesc, așadar, pentru amenințare. Călin Petrar, redactor-șef la TNR pentru Libertatea:

„«Eu am venit pentru un concert de orgă aici», le-a spus Grapini poliţiştilor belgieni. «Eu am auzit că aici se ţine o orgie şi am considerat că va fi un concert special, care nu trebuie ratat. Adică un concert nu doar cu o singură orgă, ci cu mai multe. Mai multe orgi, deci o orgie. Sunt extrem de dezamăgită că poliţia a anulat orgia»”, a scris Times New Roman în articolul cu pricina.

Foto: Facebook Maria Grapini

Citeşte şi:

Peste 200 de decese COVID, inclusiv cel al unui copil de un an, în ultimele 24 de ore în România

Mihai Albu susține că fosta soție l-a jignit în fața fetiței lui. „Nu trebuie să îi explic copilului meu ce înseamnă «boșorog expirat»”

Peste 200 de decese COVID, inclusiv cel al unui copil de un an, în ultimele 24 de ore în România

PARTENERI - GSP.RO VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989. Ce a aflat cu 11 zile înainte să moară

PARTENERI - PLAYTECH Alin Oprea, descoperire ȘOC despre soția sa. Ce a găsit într-un apartament închiriat de cei doi, nu i-a venit să creadă

HOROSCOP Horoscop 3 decembrie 3030. Capricornii ar putea strica ceva în relațiile cu cei dragi, fără intenție

Știrileprotv.ro Medicamentul interzis persoanelor infectate cu coronavirus. Ce se poate întâmpla dacă îl iei

Telekomsport VIDEO-ŞOC! O prezentatoare TV a rămas GOALĂ în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii