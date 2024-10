Din primele informații, nu se știe precis dacă și câți europarlamentari erau în trenul care urma să ducă europarlamentari şi funcţionari ai Parlamentului European de la Strasbourg la Bruxelles. Autoritățile feroviare franceze au transmis că „circulația este întreruptă la intrarea și ieșirea din Strasbourg din cauza fumului emanat de un tren”.

Europarlamentarul Eugen Tomac a declarat la Digi24 că el nu era în tren, dar a fost semnalată o explozie la o locomotivă și că nu sunt victime. „Toți cei care trebuia să plece au fost invitați să nu mai meargă pe peron, pentru că a existat o explozie la una dintre locomotive. Nu există victime, însă nu se mai pot deplasa spre Bruxelles cu acest tren”, a afirmat el.

Un ofiţer de presă de la Parlamentul European, Emmanuel Foulon, a precizat că a fost o explozie la locomotiva trenului care urma să transporte deputaţi europeni şi personal de la Strasbourg la Bruxelles, iar gara din Strasbourg este „paralizată”.

Pelle Geertsen, secretar de presă al unui europarlamentar danez, a postat o fotografie alb-negru și a scris că mai mulți pompieri sunt în gara din Strasbourg, dar nu are mai multe informaţii. El a precizat că are loc „o evacuare haotică”, iar oamenilor li s-a spus să îşi lase bagajele și să plece.

Plenty of firefighters here at #Strasbourg station – but very little info.



Chaotic evacuation where people were only told to leave their luggage on board after most had already left, with their luggage#EPlenary pic.twitter.com/adrUBZt7QQ