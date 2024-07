Pe 16 iulie a avut loc prima ședință a noului legislativ european. Roberta Metsola a fost realeasă pentru un nou mandat de preşedinte al Parlamentului Europen, cu 562 de voturi.

Metsola, eurodeputat din Malta, este doar al doilea preşedinte, după germanul Martin Schulz, care obţine un nou mandat de când Parlamentul UE a devenit o instituţie aleasă direct, în 1979. Cel de-al doilea mandat va fi pe doi ani şi jumătate.

După 19 ani la Bruxelles se întoarce acasă cu sute de mii de euro

Dar pe lângă realegerea Robertei Metsola, România rămâne la Bruxelles fără cel mai longeviv europarlamentar român.

Vorbim de Marian Jean Marinescu, ajuns la 71 de ani și care a bifat 19 ani de activitate în Parlamentul European. Iar conform declarației sale de avere, depusă pe 6 iunie 2024, în ultimul an, acesta a încasat din Belgia un salariu de 93.863 de euro!

„Am fost desemnat de 3 ori cel mai bun deputat, de două ori pentru cercetare și o dată pentru transport, lucru care m-a bucurat pentru că cineva a apreciat ceea ce am făcut”, spune acesta în bilanțul său de la Bruxelles.

Apoi precizează: „Eu sunt mulțumit de ceea ce am făcut, bineînțeles că opiniile pot fi diferite, dar nu o să mă uit în urmă cu rușine, ci mă voi uita în urmă cu mândrie”.

Recomandări Jocuri de culise la Strasbourg: Iohannis reintră în cărți pentru o funcție importantă. Alternativa în cazul unui eșec la vot al Ursulei von der Leyen

Marian Jean Marinescu, salariu de 4 ori mai mare decât al soției

Făcând o comparație financiară cu veniturile soției, Marinescu Nina Cosmina, cea care este notar în Craiova, Marian Jean a încasat în ultimul an de aproape 4 ori mai mulți bani decât aceasta.

Pentru funcția de notar pe care aceasta o are în conturile familiei au intrat în ultimul an 120.536 de lei, puțin peste 24.000 de euro.

Marian Jean Marinescu a prins primul mandat în Parlamentul European în 2007, legislatura inaugurală după aderarea României la UE.

Fost prefect de Dolj înainte de cariera în PE, Marian Jean Marinescu are trei mandate complete, de câte cinci ani, dar și cele 19 luni din perioada 2007-2009.

Iar pentru acest aspect, acesta va avea dreptul la o pensie de 5.800 de euro lunar, adică aproximativ 28.900 de lei.

Am avut o activitate destul de intensă, am fost vicepreședinte al grupului PPE 12 ani și jumătate și în următorii 5 am fost coordonatorul PPE pentru politica de transport. În toată această perioadă am lucrat în Comisia pentru transport, în Comisia pentru industrie și energie, iar în ultimii 2 ani și jumătate, în Comisia pentru mediu.

Marian Jean Marinescu, în raportul său de final:

A mai încasat alți 135.000 de euro în ultimul an!

Recomandări Corespondență din Strasbourg | Siegfried Mureșan atacă PSD: „UE nu va lăsa lupul de pază la oi, când e vorba de comisariat economic”

Tot în declarația de avere, Marian Jean Marinescu notează că a încasat tot de la Parlamentul European suma de 23.002 euro pentru transport, 56.869 de euro pentru diurnă și alți 283.688 de lei (adică 56.737 de euro) pentru biroul său de parlamentar!

Mai mult, la „Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit”, politicianul a declarat suma de 827.958 de lei, 411.040 de euro și 1.460 de dolari.

Peste jumătate de milion de euro în conturi și depozite bancare.

Două mașini, două case de locuit și un apartament

În ceea ce privește bunurile declarate, politicianul tocmai plecat din Parlamentul European a declarat că deține două case de locuit, una moștenire în Râmnicu Vâlcea și cea de-a doua dobândită prin contract de vânzare-cumpărare în Carcea, județul Dolj, dar și un apartament în Craiova.

Acesta are și două mașini, o Skoda Rapid din 2013, dar și un Mercedes din 2009.

Dacă ne referim la terenurile declarate, Marian Jean Marinescu are trei suprafețe intravilane în Craiova, Râmnicu Vâlcea și Carcea, unul forestier în Olănești (Vâlcea), dar și cinci agricole în aceeași localitate. În total, 23.190 de metri pătrați de terenuri.

Recomandări Procesul poliţiştilor inculpați pentru torturarea unui tânăr. Agentul şef care a urinat pe bărbat: „A fost omorât, cineva a avut interes ca eu să fiu acuzat”

Banii încasați de Marian Jean Marinescu în Parlamentul European

2024 : 93.863 euro salariu / 23.002 euro transport / 56.869 euro diurnă / 56.730 euro birou parlamentar = TOTAL: 230.464 euro

: 93.863 euro salariu / 23.002 euro transport / 56.869 euro diurnă / 56.730 euro birou parlamentar = TOTAL: 230.464 euro 2023 : 84.923 euro salariu / 20.459 euro transport / 55.249 euro diurnă / 56.610 euro birou parlamentar = TOTAL: 271.241 euro

: 84.923 euro salariu / 20.459 euro transport / 55.249 euro diurnă / 56.610 euro birou parlamentar = TOTAL: 271.241 euro 2022 : 84.923 euro salariu / 14.941 euro transport / 40.500 euro diurnă / 54.000 euro birou parlamentar = TOTAL: 194.364 euro

: 84.923 euro salariu / 14.941 euro transport / 40.500 euro diurnă / 54.000 euro birou parlamentar = TOTAL: 194.364 euro 2021: 83.861 euro salariu / 11.495 euro transport / 21.964 euro diurnă / 52.860 euro birou parlamentar = TOTAL: 170.180 euro

„Al doilea cel mai influent europarlamentar în ceea ce privește politicile de transport”

Într-un articol susținut de grupul PPE și semnat de Marian Jean Marinescu pe site-ul cursdeguvernare.ro, europarlamentarul se laudă cu realizările sale în cei 19 ani petrecuți în Belgia.

Scriind că a fost „al doilea cel mai influent europarlamentar în ceea ce privește politicile de transport, între primii 20 cei mai influenți europarlamentari în politicile de energie, respectiv buget și pe poziția 30 (din 705) în ceea ce privește activitatea în ansamblu”.

„În acești ultimi 5 ani am lucrat ca raportor al Parlamentului European, raportor de opinie sau din umbră din partea grupului PPE în peste 50 de dosare”, susține Marinescu.

Care mai adaugă în prezentare că „sunt poate una dintre cele mai raționale voci din Parlament, care încă din 2021 am pledat pentru o abordare rațională, și nu pentru decarbonizare sau reînverzire cu orice preț”.

În ceea ce privește România, Marian Jean Marinescu susține că țara noastră „a absorbit 97% din fondurilor europene din exercițiul financiar 2014-2020”.

Am fost vicepreședinte mai întâi și apoi președinte al intergrupului din PE, Cer și Spațiu, am fost membru în delegația PE pentru Balcani, am avut și primul cabinet de europarlamentar în afara UE, în Moldova – nimeni nu mai făcuse asta până în 2007, când am intrat eu – toate acestea pentru că am încercat să am și alte activități și să fac ceea ce trebuie să facă un deputat român în Parlamentul European.

Marian Jean Marinescu, în raportul său de final:

În cea de-a noua sa legislatură, ultima din Parlamentul European, Marian Jean Marinescu a fost membru în Comisia pentru transport și turism, Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului și Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară.

Fiind membru supleant în Comisia pentru control bugetar, Comisia pentru industrie, cercetare și energie, Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și în Comisia pentru industrie, cercetare și energie.

Urmărește-ne pe Google News