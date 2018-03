Marian Oprișan, în Congresul PSD: ”Putem să arestăm câţi oameni politici vrem cu un sistem atât de ticălos, dar lucrurile nu se vor schimba!”

Sistemul “ticălos” trebuie schimbat, pentru că este greşit, iar PSD este dator să o facă, împreună cu coaliţia de guvernare şi cu parlamentarii acesteia, a declarat sâmbătă preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan. ”Putem să arestăm câţi oameni politici vrem cu un sistem atât de ticălos, dar lucrurile nu se vor schimba!”, a mărturisit acesta, în fața unei săli aproape goală.

“Ultima oară când am fost în această sală era în 2015, când v-am spus că nu candidez pentru că sunt prea slobod la gură şi pentru că am un dosar. Şi că nu e dosarul partidului, e dosarul meu. Acum pot să vă spun, dacă pot să candidez nu pentru că nu mai am un dosar, ci că de data asta cred cu tărie că noi, PSD, avem o intensă responsabilitate faţă de România şi anume să schimbăm starea de lucruri din această ţară. Putem să arestăm câţi oameni politici vrem cu un sistem atât de ticălos ca acesta, dar lucrurile nu se vor schimba. În locul lor vor veni alţii şi vor face aceleaşi greşeli”, a transmis el la Sala Palatului.

El a precizat că, de aceea, ”sistemul este greşit, legile sunt greşite, iar PSD şi-a asumat responsabilitatea să schimbe această stare de fapt şi are obligaţia ca împreună cu preşedintele partidului, Liviu Dragnea, cu Parlamentul ţării, cu Călin Popescu-Tăriceanu (..) să repare toate aceste lucruri în aşa fel încât să nu existe faptă fără responsabilitate”.

Oprișan a mai spus că militează şi crede cu tărie că cei care fură de la comunitate trebuie să meargă la puşcărie.

“Dar, în egală măsură cei care comit abuzuri împotriva libertăţilor şi a drepturilor omului, a cetăţeanului român trebuie în egală măsură să meargă tot la puşcărie. (…) M-a rugat un coleg să spun astăzi, la Congres, că îşi doreşte tare mult ca România să ducă odata pentru totdeauna un proiect până la capăt sută la sută. Şi l-am asigurat ca începând de astăzi PSD este singurul capabil să ducă un proiect sută la sută până la capăt”, a adăugat Oprişan.

Congresul Extraordinar al PSD se desfășoară, sâmbătă, la Sala Palatului. Peste 4.000 de delegați social-democrați, veniți din toată țara, și-au ales o nouă echipă de conducere pentru Liviu Dragnea. Congresul a fost convocat de președintele PSD, imediat după ce Mihai Tudose și-a pierdut încrederea partidului și a fost schimbat la Palatul Victoria cu Viorica Dăncilă.

Acum, premierul României are șansele cele mai mari să ajungă numărul doi în PSD și să facă ”tandem”, în următorii ani electorali cu președintele PSD. Ecaterina Andronescu și Nicolae Bănicioiu s-au retras, acuzând nereguli grave la vot.