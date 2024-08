Andreea Bălan și jucătorul de tenis Victor Cornea (30 de ani) formează un cuplu de aproximativ un an și jumătate.

Interpreta este de părere că această iubire împlinită pe care o trăiește cu Victor Cornea este o consecință a faptului că a iertat toți oamenii care i-au greșit la un moment dat, printre care se numără și tatăl ei, Săndel Bălan, și fostul ei soț, George Burcea.

„Exteriorul este doar oglinda interiorului tău. Când vezi că ceva nu se întâmplă, adică tu îți dorești anumite lucruri și vrei să manifești, dar nu ți se întâmplă, înseamnă că undeva în interiorul tău nu ai vindecat niște lucruri. Manifestarea este direct proporțională cu vindecarea traumelor tale. Nu ai cum să-ți realizezi cele mai frumoase visuri atât timp cât tu nu te vindeci în interior”, a spus Andreea Bălan, la Fresh by Unica.

„Încă mai ai acele bagaje emoționale pe care le cari după tine și care te trag în jos. Și acele bagaje emoționale sunt oamenii care ți-au făcut rău. Cum renunți la acea greutate din sufletul tău? Prin iertare. N-ai cum altfel.

Chiar dacă oamenii ăia mai sunt în viața ta sau nu, sau au murit, tu faci acele iertări în interiorul tău. Până la urmă, viața este doar perspectiva ta. Viața se întâmplă la noi în creier. Noi dăm lucrurilor însemnătate”, a continuat jurata de la „Te Cunosc de Undeva”.

„Trebuie să te ierți pe tine că ai greșit”

În prezent, Andreea Bălan trăiește cea mai împlinită perioadă a vieții ei. Are două fiice adorabile, pe Ella Maya și Clara Maria și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Victor Cornea

„Eu, ca să trăiesc această iubire împlinită cu Victor și să am o viață mai bună și să îmi îndeplinesc visul cu Sala Palatului, plus multe alte visuri pe care le am, a trebuit să lucrez la iertare. Iertarea, în primul rând, cu tine. Trebuie să te ierți pe tine că ai greșit. Cu toții greșim. Trebuie să te ierți și să nu te mai biciuiești. Și să zici: «Da, am greșit acolo, am stricat lucruri. Din vina mea am pierdut lucruri, oameni și așa mai departe». Iar apoi să-i ierți pe cei care ți-au greșit”, a mai spus Andreea Bălan, pentru Unica.ro.

Andreea se pregătește să susțină cel mai mare concert din cariera ei de până acum, „Andreea Bălan: Povestea sufletului meu”, care va avea loc pe 16 octombrie la Sala Palatului.

