Andreea Bălan va urca pe scena Sălii Palatului pe data de 16 octombrie, și va face show. Interpreta și-a descris spectacolul, pe care l-a numit „Povestea sufletului meu”, o poveste despre viață și dragoste, despre putere și supraviețuire, despre vindecare și iertare.

„Am început oficial repetițiile pentru Sala Palatului. Noi am mai repetat de-a lungul verii, dar acum au venit toți dansatorii și sunt bucuroasă și fericită că am strâns elita dansului din România și astăzi am făcut un prim moment, capitolul 5, pentru că show-ul are 9 capitole. Astăzi s-a dansat foarte mult în pereche.”, a spus Andreea Bălan, potrivit Spynews.

Petrișor, care îi este coleg de scenă de ani buni artistei recunoaște că nu e ușor să lucrezi cu 20 de dansatori și să iasă totul ca la carte.

„16 octombrie, cel mai mare concert al meu. Primul concert la Sala Palatului, sărbătoresc și 30 de ani de carieră, se numește povestea sufletului meu pentru că are 9 capitole și în fiecare capitol vor prezenta cronologic tot ceea ce s-a întâmplat în viața mea personală dar și muzicală de-a lungul anilor.”, a mai spus artista.

Artista spune că suma investită pentru acest concert nu este deloc una mică. „Bugetul este foarte mare, pentru că sunt foarte mulți oameni. 20 de dansatori, 10 oameni în band, apoi în spate cred că sunt 40 – 50 de oameni, nu mai vorbim de ecrane, sunet, lumini, grafică, costume ca să îmbraci toți dansatorii trebuie să ai foarte multe costume, noi o să ne schimbăm de cel puțin 10 ori.”, a mai spus Andreea Bălan.

Ella și Clara vor cânta împreună cu mama lor

Cele două fete ale Andreei Bălan, Clara și Ella, vor fi prezente pe scena Sălii Palatului. „Vom cânta piesa Copilărie pe care am lansat-o împreună și urmează să mai lansăm încă o melodie foarte frumoasă. În curând, în cam vreo două săptămâni o să auziți o super piesă.(…) Sunt foarte fericită că o să îi am alături de mine pe Iuliana Beregoi, Aurelian Temișan, Mira, Jo și Liviu Teodorescu. Cu ei o să pregătesc niște momente speciale și Petrișor o să facă coregrafia.”, a mai spus Andreea Bălan.

