Marian Zlotea a ajuns în Italia, iar avocatul său a anunțat autoritățile din peninsulă locul unde se află clientul său. Carabinierii care au sosit la locul indicat de avocat l-au găsit Zlotea și l-au reținut, precizează G4Media.ro, care citează surse oficiale.

”Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au continuat activitățile investigativ operative stabilind faptul se află în IT, Bologna. În urma colaborării dintre cele doua state IT/RO a fost identificată adresa unde se ascundea persoana urmărită, reușindu-se depistarea sa in data de 23.02.2021”, au transmis autoritățile marți seara, relatează Realitatea.NET.

În ianuarie 2021, Marian Zlotea a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la opt ani și șase luni de închisoare pentru luare de mită, instigare la luare de mită şi trafic de influenţă, fiind acuzat că a primit de la subalterni, firme şi supermarketuri bani şi produse alimentare pentru „pomeni electorale”.

De asemenea, instanţa a dispus confiscarea de la Zlotea a sumei de 263.000 de lei. În prima instanță – Tribunalul Bucureşti – Marian Zlotea fusese condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare.

După condamnarea definitivă, Marian Zlotea a anunțat pe Facebook că a părăsit România și a cerut statut de refugiat politic în altă țară.

