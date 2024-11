Ceea ce s-a întâmplat, ulterior, poate fi un scenariu de film de comedie. Cel care a încasat banii, Laurențiu Fodoruț, s-a dovedit a fi un escroc, care a realizat o veritabilă poveste de ficțiune pentru a o înșela pe victimă. Femeia a sesizat autoritățile competente, cazul ajungând, după patru ani, în atenția unui judecător.

Cum s-au cunoscut escrocul și victima

Bărbatul o cunoștea pe femeie din 2019, cei doi întâlnindu-se la un restaurant dintr-un oraș din Costa Rica. Fodoruț a fost ajutat de un complice, Flavius Mihuța, care i-a oferit, printre altele, contul său în valută pentru a încasa banii. Escrocul avea toate conturile blocate după ce, anterior, a mai comis fapte de înșelăciune și trebuia să returneze sume de bani victimelor sale. Pentru a face povestea credibilă, cei doi s-au folosit de numele agenției de turism Țiriac Travel, care ar fi urmat să ofere avionul. Complicele a realizat, la cererea lui Fodoruț, și un cont de mail cu denumirea „airtiriactravel”, acesta prezentându-se în cadrul „negocierilor” cu victima drept angajat al agenției de turism. De asemenea, pe profilul de WhatsApp și-a pus o poză cu un avion.

Un „cadou” de 30.000 de euro

Prețul „tranzacției” a fost, inițial, de 42.000 de euro, pentru ca, în final, femeia să fie de acord să achite suma de 30.000 de euro, pe care i-a trimis-o în contul indicat, prin intermediul fiicei sale. „Clienta” a fost convinsă să plătească banii integral în avans, pentru că ar fi fost nevoie de obţinerea licenţelor de zbor şi a altor taxe pentru survolarea teritoriilor mai multor state.

După ce s-a văzut cu banii în cont, Fodoruț Laurențiu a realizat mai multe tranzacții în sumă de 15.000 de euro, iar restul de bani au fost luați cash de la o agenție bancară din Arad. Complicele a primit, în schimbul serviciilor sale, 6.000 de lei, sumă care, în final, a fost singura recuperată de către victimă. Ulterior, escrocul a anunțat-o pe femeie că sunt probleme tehnice cu avionul, i-a propus alte date pentru transport, care erau fictive, pentru ca în final să îi promită returnarea banilor, lucru care nu s-a întâmplat.

Bărbatul a continuat cu ficțiunea și în declarațiile date la poliție și în instanță. „La începutul lunii noiembrie 2019 mă aflam într-un restaurant împreună cu o prietenă, iar la un moment dat, la masă, s-a deplasat această femeie, care mi-a cerut numărul de telefon şi mi-a spus că doreşte să facă afaceri cu mine. Ulterior, am început să conversăm prin aplicaţia WhatsApp.

Prin ianuarie – februarie 2020, ne-am reîntâlnit în aeroportul din Timişoara, ne-am sărutat şi am început o relaţie de iubire. În luna mai 2020, mi-a cerut să merg la ea în Costa Rica şi că are un fetiş să facem dragoste într-un avion privat. Mi-a spus că este dispusă să plătească pentru a-şi îndeplini fetişul, după care a trimis banii. M-am interesat să plec în Costa Rica, dar avionul costa 160.000 de euro, iar pe deasupra, în acea perioadă, libera circulaţie la nivel mondial era oprită din cauza pandemiei”, a povestit Laurențiu Fodoruț.

Escrocul a mai afirmat că suma de 30.000 de euro a fost trimisă pentru ca el să meargă în țara din America Centrală şi acolo „să urcăm în ceruri să facem dragoste”. În final, a declarat că nu a restituit banii pentru că a considerat că sunt un cadou pentru el.

Femeia infirmă că ar fi avut o relație amoroasă cu escrocul

Femeia a respins însă aceste afirmații și a relatat cum a fost înșelată. „În urma unei discuții pe care am avut-o în cursul lunii iunie 2020, l-am întrebat dacă cunoaște vreo companie aeriană din România care efectuează zboruri din America Centrală în acea perioadă. Mi-a spus că îi ştie pe cei de la Țiriac, dar sunt scumpe cursele și a completat că are un prieten cu care poate să vorbească şi să rezolve un zbor privat.

După două zile, am fost contactată de către Fodoruț Laurențiu, care mi-a spus că a rezolvat un zbor privat. I-am spus că preţul este foarte mare, de 42.000 de euro, şi i-am zis să vorbească dacă pot face vreo reducere, dacă se poate în jur de 30.000 de euro. După câteva zile mi-a transmis că a rezolvat biletul la 30.000 de euro și că preţul este doar pentru el, o concesie că şi el le-a rezolvat unele probleme. Am continuat discuțiile în perioada următoare, cu el și cu o altă persoană care s-a prezentat drept reprezentant al Țiriac Travel. Apoi mi-a trimis un mail prin care mi-a solicitat plata sumei de 30.000 de euro în contul indicat. Am plătit banii, în considerarea calităţii de lucrător la o firmă de turism a prietenului său, eu fiind indusă în eroare și de adresa de e-mail care conţinea cuvântul «airtiriactravel»”, a afirmat victima înșelăciunii.

Femeia a mai relatat că, după câteva zile, i-a cerut bărbatului factură și detalii despre zbor, iar acesta a transmis că a intervenit o problemă tehnică la avion şi că zborul se va amâna câteva zile sau, dacă doreşte, i se va restitui suma de bani integral.

„În 9 iulie 2020 i-am cerut restituirea sumei de 30.000 de euro, pentru că nu primisem nicio factură. Atunci mi-am dat seama că am fost înșelată, pentru că, într-o conversație telefonică, Fodoruț mi-a spus că nu îi mai are”, a spus aceasta.

În final, un magistrat de la Judecătoria Arad l-a condamnat pe Laurențiu Fodoruț, în 7 noiembrie 2024, la 3 ani și 2 luni de închisoare cu executare. Complicele acestuia, care a recunoscut faptele, a beneficiat de clemență și a primit închisoare cu suspendare. Ambii vor trebui să achite femeii suma de 28.750 de euro, plus o dobândă de 6%/an, începând cu data de 1 iulie 2020.

