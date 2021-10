Abia se instalase în spital vineri, cu fetița ei bolnavă de COVID-19, într-un salon de la etajul al doilea. Secția ATI în care a izbucnit incendiul în urma căruia au murit șapte pacienți se afla doar un etaj mai jos.

Nu am auzit nici un fel de alarmă, niciun strigăt din salonul în care eram. Am deschis întâmplător ușa. De acolo și panica. Nu știu dacă am apucat să spun ceva, dar am pus pătura pe fetiță și am ieșit.

Angelica, pacientă: