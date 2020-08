Mărturia polițistului care a făcut cercetările după accidentul din Buzău: “În 29 de ani de experiență, nu am văzut așa ceva. L-a lovit cu intenție”

“Sunt polițist de 29 de ani și am vechime foarte mare la Poliția Rutieră, dar nu am văzut până în acest moment un asemenea eveniment rutier. În momentul în care polițistul a făcut semnalul regulamentar de oprire, prin întinderea brațului drept, șoferul a virat brusc spre el. Acest gen de infracțiune, pentru că este tentativă de omor, nu a mai fost înregistrată vreodată în județul Buzău”, a spus Remus Nicula.

Polițistul a adăugat că prezența de spirit a șoferului mașinii care circula din sens opus de a reduce viteza și de a trage spre dreapta a făcut ca urmările să nu fie și mai grave.

“Dacă nu reducea viteza și nu vira dreapta ca să evite impactul frontal cu motocicleta, putea chiar că treacă peste corpul motociclistului și acum vorbeam de un accident foarte grav, cu urmări tragice”, a mai spus Remus Nicula.

Polițistul a mai spus că el a făcut cercetarea la fața locului după accident și poate spune, după ce a văzut motocicleta care a luat foc în urma exploziei și a evaluat ce alte consecințe puteau fi, poate să spună că fapta este foarte gravă.

“Mai mult decât atât, s-a conturat intenția acestei șoferițe de a-l accidenta pe polițist”, a adăugat Remus Nicula.

Femeia a fost acuzată de tentativă de omor și arestată preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii de joi a Tribunalului Buzău.

Polițistul Adrian Popa a spus că nu se aștepta ca șoferița să fie capabilă de un asemenea gest și că nu înțelege nici acum de ce l-a acroșat.

“Ea era pe banda unu, eu pe banda numărul doi, i-am făcut semnal cu brațul: Oprește! S-a uitat la mine și a virat stânga de volan, m-a lovit, s-a redresat și și-a continuat deplasarea. Nu am înțeles gestul. Eu, în momentul în care m-a lovit, am dat drumul la motocicletă, m-am dus târâș pe asfalt și m-am rugat ca acel taxi din fața mea să oprească în timp util și să nu mă lovească. M-am ridicat, am luat stația și am dat-o în urmărire să nu scape”, a mai povestit polițistul.

