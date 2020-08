„Am observant un autoturism ce se deplasa în spatele meu și am văzut că nu-i funcționează sistemul de lumini, nu era ceva grav, dar fiind ora 20:00, m-am gândit că va fi o problemă atunci când se va întuneca. I-am făcut un semnal scurt să oprească, nu a oprit. Am crezut că nu m-a văzut, am plecat în continuare ușor, i-am făcut și al doilea semnal, moment în care a început să accelereze și să fugă”, a spus Adrian Popa, polițistul din Buzău care a fost accidentat de șoferița de 32 de ani.

Agentul a spus că a mers în spatele femeii mai mult timp, i-a cerut să oprească, dar aceasta a fugit printre blocuri să scape de el. De asemenea, a trecut de două ori pe roșu într-o intersecție, înainte de accident, fără să-i pese de consecințe.

Am observat că la volan este o fată cu masca pe figură, cu centura pusă, nu m-aș fi așteptat ca o asemenea persoană să aibă intenția să mă omoare sau să fugă. Primul meu gând a fost: ori a consumat alcool, ori nu are permis de conducere.

De asemenea, agentul a descris și cum a fost acroșat de șoferiță.

„Ea era pe banda unu, eu pe banda numărul doi, i-am făcut semnal cu brațul: Oprește! S-a uitat la mine și a virat stânga de volan, m-a lovit, s-a redresat și și-a continuat deplasarea. Nu am înțeles gestul. Eu, în momentul în care m-a lovit, am dat drumul la motocicletă, m-am dus târâș pe asfalt și m-am rugat ca acel taxi din fața mea să oprească în timp util și să nu mă lovească. M-am ridicat, am luat stația și am dat-o în urmărire să nu scape”, a mai povestit polițistul.

„Am scăpat ieftin”

În urma impactului, agentul a ajuns la spital. „Am scăpat ieftin”, crede el. Tânărul are mâna în ghips pentru 14 zile, iar în certificatul medical este trecută o entorsă la mâna dreaptă.

Recomandări Coronavirus în România, 21 august | 1.392 de cazuri noi și 42 de decese în ultimele 24 de ore

Polițistul spune că a întâlnit numeroase persoane periculoase în trafic, însă nu se aștepta ca viața să-i fie pusă în pericol de o femeie care părea la prima vedere că respect legea.

„Când vedeți o femeie la volan, vă gândiți că ar vrea să vă omoare pe stradă? Vă gândiți la alte categorii de persoane care fac treaba asta”, a mai subliniat polițistul.

Șoferița, arestată pentru 30 de zile



Magistrații au emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele femeii care a intrat cu mașina în motocicleta unui polițist, pe Calea Eroilor din Buzău. Tânăra are 32 de ani, este psiholog, și lucrează la RA-APPS București.

După ce a fost oprită de un alt echipaj, femeia a spus că se grăbea pentru că trebuia să ajungă urgent la București și că nu a considerat necesar să oprească la semnalul polițistului.

Citeşte şi:

Ce e cu mitul că statul oferă bani ca să-ți declari rudele decedate de COVID? 41 de inspectorate județene de poliție răspund: Nu există nici măcar o plângere!

Guvernul a atacat la CCR depunerea moțiunii de cenzură. Ionel Dancă: „PSD dă foc la țară și se uită cum Guvernul trebuie să stingă incendiul”

Transferul opozantului rus Aleksei Navalnîi în Germania, oprit de medicii ruși. Purtătoare de cuvânt: „E un atentat la viața lui”

PARTENERI - GSP.RO Ce avere are Anamaria Prodan: „Dacă acum aș renunța la meseria mea, aș trăi pentru încă 20 de vieți"

PARTENERI - PLAYTECH România, lovitură DEVASTATOARE. Rusia a făcut anunțul. Nimeni nu se aștepta la asta

HOROSCOP Horoscop 21 august 2020. Berbecii au nevoie de ordine, de disciplină și de un mediul cât mai curat