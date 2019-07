De Theodor Istrate,

La telefon a răspuns Vasile Tighici, soțul femeii din localitatea Deleni. Bărbatul a intrat în panică, fără a se gândi că este o înșelătorie. I-a spus apelantului că nu are suma respectivă, dar că este dispus să facă un împrumut la bancă.

”Știi ce am pățit? Băi, tătaie, uite, eu sunt la spital”, mi-a zis cel care s-a dat drept nepotul meu. Normal că l-am întrebat ce a pățit. Mi-a spus că are picioarele anchilozate, că a căzut pe scări. Apoi a zis altcineva, care s-a dat drept doctor, că trebuie să-l opereze, că îi trebuie 200 de milioane de lei pentru asta. I-am zis că nu am banii ăștia, dar că scot de la bancă și plătesc, numai să-l opereze”, își aminește din discuția telefonică Vasile Tighici.

Femeia a făcut infarct pe banca din fața casei

Ulterior, receptorul telefonului a fost luat de femeie, care a cerut mai multe detalii. După încheierea convorbirii, bătrânei de 64 de ani i s-a făcut rău, gândindu-se că nepotul său ar putea rămâne infirm pentru tot restul vieții. Cu speranța că-și va reveni, a ieșit afară pe o bancă din fața casei unde, din nefericire, a suferit un infarct.

”A luat nevasta telefonul și a mai vorbit și ea. Suferea cu inima, așa că a ieșit afară, a stat pe bancă, unde a și făcut infarctul”, spune Vasile Tighici.

Bărbatul și-a alertat vecinii, a sunat la 112 și a cerut ajutor. Un echipaj medical a fost trimis imediat la Deleni, însă nu a mai putut face nimic pentru victimă.

”În cursul nopții trecute, am fost solicitați în Deleni pentru o pacientă de 64 de ani care prezenta tulburări de respirație, fiind cunoscută cu afecțiuni cronice. La caz, a fost dirijat un echipaj al SAJ cu asistent. Când a ajuns la locul solicitării, a găsit pacienta decedată, semnele morții erau instalate, motiv pentru care nu s-a mai făcut resuscitarea”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui, medicul Dan Ungureanu.

Nepotul victimei: ”Cel care a băgat-o pe mamaia în pământ nu trebuie să rămână în libertate”

”Când am intrat pe poartă, tataia m-a luat la întrebări dacă nu sunt în spital. Am crezut că spune asta de la șoc. Mi-a povestit ce s-a întâmplat. Cel care a sunat îmi știa numele, chiar a nimerit și numărul de telefon exact, știa cum e treaba. De aceea, cred că este cineva din sat. Este prea mare coincidența să sune la două persoane dintr-un mic sat. Cel care a băgat-o pe mamaia în pământ nu trebuie să rămână în libertate”, spune Robert, nepotul bătrânei moarte.

Familia femeii a depus, miercuri, plângere la Poliție în speranța că vinovatul va fi găsit și tragedia nu se va repeta. Asta în conditiile în care, în cursul aceleași seri, o altă familie din sat a primit un telefon similar, însă în curte cu bătrânii respectivi se afla și fiul lor, care și-a dat seama că este vorba de o înșelătorie. Sătenii din Deleni cred că cel care a sunat este localnic, având în vedere că a apelat telefoane fixe și a știut nume și detalii.

Polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să dea de urma celor care au sunat familia Tighici, din Deleni, cu scopul de a o înșela de bani.

”În urma plângerii depusă de familie, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de înșelătorie. Din câte am înțeles, femeia era cunoscută cu probleme cardiace astfel încât certificatul de deces a fost eliberat de medicul de familie în evidențele căruia se afla”, ne-a precizat purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Vaslui, Bogdan Gheorghiță.

