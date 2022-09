Este cazul unei femei care se află la Aeroportul Otopeni de la ora 8 dimineața și trebuia să ajungă la Paris, unde mâine avea programată o intervenție chirugicală.

„La ora 10.40 era zborul și la 10.40 ne-au spus că este amânat. Eram la îmbarcare și ne-au spus că peste o oră – o oră și jumătate, depinde cât este întârzierea. După care, pe tablou, amânau cu încă o oră și jumătate, după care iar o oră și jumătate. S-a făcut 16.30. La 16.30 au închis totul, că zborul este anulat. Eu trebuia să ajung pentru operație, mâine aveam programare la doctor, în Franța, și acum eu nu pot să ajung. Nu mai pot să amân așa ceva. Peste trei luni trebuie să amân din nou”, a povestit aceasta.

„Noi cu cine să vorbim?”

Femeia se plânge că nimeni nu îi bagă în seamnă pe călătorii nemulțumiți și spune că reprezentanții companiei nu vor să le dea banii pe bilete înapoi.

„Ne-au scos ca pe niște câini, a venit și Poliția și Frontiera (Poliția de Frontieră – n.r.), ne-au spus să ne luăm bagajele, să ieșim. Când am ajuns aici nimeni, absolut nimeni nu ne-a băgat în seamă. Am fost la ghișeu, am întrebat foarte frumos cum putem să ne luăm banii. Prima oară ne-au mințit că ne vor da banii aici, la ghișeu, apoi au afișat că pe 12 septembrie să venim să ne luăm biletul și posibil pe 15 septembrie să plecăm. Nu vor să ne dea banii înapoi”, continuă femeia.

„Cum plecăm noi? Cum ajungem în Franța? Sunt oameni care nu au un cent să-și ia o sticlă cu apă. Ne-au adus ca la niște câini niște apă și niște chipsuri, ceva de genul ăsta, atât au făcut. Ei nu răspund, pe cei de la poliție nu-i interesează, noi cu cine să vorbim? Nu e posibil așa ceva”, mai spune pasagera care trebuia să ajungă la Paris.

„Eu, una, îmi pierd locul de muncă”

Tot în Franța trebuia să călătorească și o altă femeie, care a venit la aeroport împreună cu soțul ei, bărbatul având un zbor către capitala Greciei.

„Trebuia să ajung la Lyon, în Franța. Aveam zbor la 14.45. Am aflat cu 20 de minute înainte că o să avem o întârziere. Îl am pe soțul care pleca la Atena, este cetățean grec, deci nu are nicio șansă să vorbească, să se înțeleagă. Avea zbor cu o diferență de cinci minute, tot cu Blue Air. S-a întârziat până la 15.25, după care la 16.30 și abia la 16.20 s-a anunțat că s-a anulat tot”, explică femeia.

Ea spus că nu dorește să primească banii înapoi, ci un alt bilet la o altă companie aeriană cu care să ajungă la Lyon, pentru că riscă să își piardă locul de muncă.

„Nu vreau să-mi recuperez banii, vreau să-mi cumpere bilet pentru că fiecare dintre noi trebuie să ajungă la muncă. Sunt persoane cu copii bolnavi, sunt persoane în vârstă, cu diabet. Eu, una, îmi pierd locul de muncă doar pentru că ei nu vor să-mi cumpere biletul. Vi se pare normal? Eu am nevoie de biletul meu ca să ajung la muncă sau acasă sau oriunde. Nu vreau banii înapoi, eu vreau să-mi cumpere un bilet la o altă firmă, să-mi asigure zborul, să ajung acolo unde trebuie să ajung”, spune femeia.

Blue Air a anunțat astăzi că suspendă toate zborurile care pleacă din România începând cu 6 septembrie și până luni, 12 septembrie, după ce Ministerul Mediului a aplicat o poprire pe conturile companiei low-cost, iar aceasta se afla în incapacitate de plată către furnizori. Între timp, au fost anulate și toate zborurile de retur ale companiei de după ora 17.

Ministrul mediului, Tanczos Barna, a precizat ulterior că Administraţia pentru Fondul de Mediu (AFM) a blocat conturile Blue Air din cauza datoriilor de peste 28 de milioane de lei, adăugând că „blocarea conturilor nu justifică în niciun fel suspendarea imediată a tuturor zborurilor de către această companie”.

