Massimo DAngelo, un student italian în vârstă de 30 de ani, a mărturisit pentru tabloidul britanic The Mirror că a văzut „sute, dacă nu mii de oameni alergând și strigând” după explozia puternică ce a avut loc duminică pe cea mai aglomerată stradă comercială din Istanbul.

Președintele și vicepreședintele Turciei au numit incidentul „un atac terorist”, care însă nu a fost revendicat.

„Am fost cu colegii mei de clasă la un muzeu și am decis să mergem să luăm o cafea. Ne plimbam prin Piața Taksim și a trebuit să trecem prin Istiklal. Deodată am auzit bubuituri. Ne-a luat câteva secunde să realizăm ce se întâmplă”, a spus DAngelo.

Tânărul spune că inițial a crezut că a fost un atac armat, „dar apoi am simțit mirosul a ceea ce cred că este praf de pușcă”.

Strada Istiklal era foarte aglomerată duminică după-amiază, când a avut loc explozia. Pe rețelele sociale au fost publicate imagini în care e surprins momentul exploziei, în timp ce oamenii se plimbă, fac poze ori filmări.

În imaginile distribuite pe Twitter se aude sunetul puternic produs de explozie, iar oamenii aleargă în toate direcțiile și țipă.

