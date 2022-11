UPDATE ora 16:57: Guvernatorul Istanbulului, Ali Yerlikaya a anunțat bilanțul victimelor: este vorba de 4 persoane care au murit în urma deflagrației și de 38 rănite.

Parchetul General din Istanbul a anunțat că a fost deschisă o anchetă.

„Astăzi, a fost declanșată o anchetă de către Parchetul nostru șef din Istanbul din cauza exploziei din piața străzii Istiklal și au fost numiți 5 procurori”, a declarat șeful instituției.

Ministrul turc de interne se află în drum spre Istanbul.

Explozia a avut loc într-un zonă extrem de aglomerată din centrul orașului turc.

Știrea inițială: Media locale vorbesc despre un mort și 11 răniți, după vizionarea unor filmări făcute în zonă imediat după explozie. Autoritățile nu au comunicat deocamdată numărul victimelor, nici cauza exploziei. Este luat în calcul, scriu publicațiile turce, inclusiv un atac terorist.

Televiziunea de stat din Turcia a prezentat imagini cu zeci de ambulanțe și echipaje de poliție care se îndreptau spre locul exploziei. Secția de poliție Kasimpasa, din apropiere, a declarat că toate echipajele au fost trimise la fața locului, dar nu a oferit alte detalii.

Taksim street in #Istanbul, #Turkey after the explosion #EKHNews_EN pic.twitter.com/ClWrmP8nsi