Ultramaratonistul a reușit până acum să păstreze în umbră un moment fericit din viața lui, acela în care a devenit tată.

Tibi Ușeriu a oferit recent un interviu pentru fundația ”Hope and Homes for Children România” în care a povestit despre lucrurile care l-au împins să se reîntoarcă de fiecare dată la maratonul de la Cercul Arctic, competiție care l-a transformat într-o legendă.

Vezi aici VIDEO cu interviul emoționant oferit de Tibi Ușeriu

Întrebat de gazda emisiunii Omid Ghannadi pentru cine luptă, răspunsul lui Tibi Ușeriu a fost unul extrem de emoționant.

„Acum… nu mai este un secret – eu sunt tată de ceva ani! Am pentru cine să lupt!

Nu am făcut asta public niciodată pentru că mi-a plăcut foarte mult să mai am această parte de intimitate. În primul rând lupt pentru mine și apoi urmează el, așa că am pentru ce!”, a spus Ușeriu.

În 2020, Tibi Ușeriu a terminat pe locul al doilea maratonul Yukon Arctic Ultra

Tibi Ușeriu a parcurs 482 de km în aproape 7 zile Tibi Ușeriu a terminat pe locul al doilea maratonul de la Polul Nord, Yukon Arctic Ultra, din Canada.

Sportivul român e pentru a doua oară la maraton și a alergat peste 300 de mile (482 de km) în 6 zile, 23 de ore și puțin peste 13 de minute.

