Nu e vorba doar despre BYD

Discuția a pornit recent și de la un articol despre BYD, unde un model era descris ca ținând „jurnal” al drumurilor. Ideea nu este deloc absurdă. BYD are deja în Europa documentație dedicată datelor generate de mașină în baza Data Act și explică separat politicile sale de confidențialitate, ceea ce arată clar că vorbim despre vehicule care generează și transmit date, nu doar despre simple mijloace de transport. Cu alte cuvinte, nu este o excepție exotică. Este noua normalitate a mașinii conectate.

Și nici nu este un fenomen limitat la mărcile chinezești. Fundația Mozilla a analizat în 2023 25 de mărci auto și a spus direct că mașinile sunt cea mai slabă categorie de produse testată vreodată din punct de vedere al vieții private. Toate cele 25 au primit eticheta de avertizare pentru confidențialitate.

Ce poate colecta, de fapt, o mașină modernă

Lista este mai lungă decât cred mulți șoferi. O mașină conectată poate genera date despre poziție, viteză, frânări, accelerații, orele la care circuli, nivelul bateriei, starea vehiculului, istoricul călătoriilor și felul în care folosești sistemele de bord. Dacă îți conectezi telefonul, pot intra în joc și contacte, apeluri, muzică, navigație și alte date asociate ecosistemului digital al șoferului.

Asta nu înseamnă automat că fiecare constructor folosește toate aceste date în același mod. Dar înseamnă că mașina nouă este, practic, un terminal digital pe roți. Iar diferența față de telefon este că foarte mulți oameni încă nu o percep așa.

Cazul care a speriat piața: GM și datele vândute mai departe

Cel mai clar exemplu recent nu vine din China, ci din SUA. În ianuarie 2025, FTC a acuzat General Motors și OnStar că au colectat date precise de geolocație și de comportament la volan și le-au vândut mai departe fără consimțământ clar. În ianuarie 2026, autoritatea americană a finalizat ordinul prin care GM este obligată să obțină consimțământ expres, să permită ștergerea datelor și să limiteze colectarea lor. Reuters a scris că datele includeau comportamente de condus care puteau fi folosite inclusiv de asiguratori.

Aici este și partea care schimbă tonul discuției. Nu mai vorbim doar despre „date pentru confort”, „date pentru actualizări” sau „date pentru experiență mai bună”. Vorbim despre informații care pot influența costul asigurării, evaluarea riscului și, în anumite cazuri, chiar accesul la anumite servicii.

Volkswagen a arătat și alt risc: scurgerea de date

Dacă un caz arată ce se poate întâmpla când datele sunt folosite comercial, altul arată ce se poate întâmpla când ele scapă. La finalul lui 2024, o breșă asociată software-ului Cariad al grupului Volkswagen a expus date pentru aproximativ 800.000 de vehicule electrice Volkswagen, Audi, Seat și Skoda. În unele cazuri, locația mașinilor putea fi urmărită cu o precizie extrem de mare. Cazul a ajuns inclusiv în Parlamentul European.

Asta spune ceva esențial: problema nu este doar cine colectează datele, ci și cât de bine le protejează. O mașină care știe exact unde ai fost, când ai plecat, unde stai și când te întorci acasă poate deveni o problemă serioasă dacă aceste informații ies unde nu trebuie.

Un bărbat care conduce un Volkswagen nou cu ecran și comenzi tactile
Foto: Shutterstock

Europa încearcă să pună reguli, dar mașinile sunt deja înaintea regulilor

Uniunea Europeană a publicat în 2025 ghidajul privind datele generate de vehicule în contextul Data Act. În teorie, ideea este că utilizatorul trebuie să aibă drept de acces la datele generate de produsul pe care îl folosește, inclusiv mașina. În practică, însă, mașinile conectate sunt deja pe străzi, iar foarte mulți șoferi habar nu au ce date generează, unde ajung sau cum pot fi limitate.

Mai direct spus, legislația încearcă acum să recupereze un decalaj. Tehnologia a intrat deja în mașină. Utilizatorul abia începe să afle ce înseamnă asta.

De ce contează pentru un șofer obișnuit

Pentru mulți oameni, totul pare abstract până când apare o consecință concretă. O primă de asigurare mai mare. O aplicație care cere acceptarea unor termeni foarte vagi. O mașină care știe unde ai fost și la ce oră. Sau o breșă în care datele de localizare devin vizibile. De aici începe partea sensibilă: nu mai e doar o discuție despre tehnologie, ci despre control. Cine controlează datele, cine profită de ele și cât de bine înțelege utilizatorul la ce a spus „da”.

Exact acesta este și unghiul mai bun decât simpla formulă „mașina te spionează”. Nu orice colectare de date este abuz. Unele date sunt necesare pentru navigație, actualizări software, diagnoză sau apeluri de urgență. Problema apare când colectarea devine opacă, prea largă sau este combinată cu monetizare, partajare către terți ori protecție slabă.

Ce ar trebui să facă șoferul

Primul pas este banal, dar aproape nimeni nu-l face: să caute în meniul mașinii și în aplicația brandului setările de confidențialitate, partajare date și servicii conectate. Al doilea este să citească, măcar sumar, ce accepți când activezi funcții „gratuite” sau aplicații de tip connected services. Iar al treilea este să tratezi mașina nouă ca pe un dispozitiv digital, nu ca pe un obiect inert. Pentru că exact asta a devenit.

În 2026, întrebarea nu mai este dacă mașina colectează date. Întrebarea reală este cât de multe colectează, ce se întâmplă cu ele și dacă șoferul chiar știe la ce a consimțit.

Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care Donald Trump este evacuat de agenții Secret Service după împușcăturile din Washington Hotel, la Cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă
Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Libertateapentrufemei.ro
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Alertă astrală pentru mâine! Nicoleta Svârlefus anunță ziua care poate schimba tot: 26 aprilie! Uranus lovește puternic și rescrie regulile jocului! Ce zodii vor avea de suferit
Avantaje.ro
Alertă astrală pentru mâine! Nicoleta Svârlefus anunță ziua care poate schimba tot: 26 aprilie! Uranus lovește puternic și rescrie regulile jocului! Ce zodii vor avea de suferit
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Alte știri

Cât costă benzina și motorina duminică, 26 aprilie 2026, în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Știri România 08:13
Cât costă benzina și motorina duminică, 26 aprilie 2026, în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
40 de ani de la Cernobîl. Cum a gestionat regimul comunist din România dezastrul nuclear care a schimbat lumea: „Dispunem de tot ce este necesar”
Analiză
Știri România 08:00
40 de ani de la Cernobîl. Cum a gestionat regimul comunist din România dezastrul nuclear care a schimbat lumea: „Dispunem de tot ce este necesar”
Parteneri
Ion Gheorghe Maurer, Mihai Roller și Matei Socor ar putea fi excluși din Academia Română. Noul președinte, Marius Andruh, deschide dosarul membrilor care au slujit comunismul
Adevarul.ro
Ion Gheorghe Maurer, Mihai Roller și Matei Socor ar putea fi excluși din Academia Română. Noul președinte, Marius Andruh, deschide dosarul membrilor care au slujit comunismul
El a fost omul care l-a scăpat pe Gică Hagi de bullying! „Nu înțelegeți că putem să câștigăm bani cu el?”
Fanatik.ro
El a fost omul care l-a scăpat pe Gică Hagi de bullying! „Nu înțelegeți că putem să câștigăm bani cu el?”
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Monden

Danciu, dat afară din „Casa Iubirii”, după ce a fost prins că a încălcat regulamentul
Stiri Mondene 25 apr.
Danciu, dat afară din „Casa Iubirii”, după ce a fost prins că a încălcat regulamentul
Transformarea concurenților de la „Survivor România” 2026 înainte de Unificare. Au visat la momentul acesta luni întregi
Stiri Mondene 25 apr.
Transformarea concurenților de la „Survivor România” 2026 înainte de Unificare. Au visat la momentul acesta luni întregi
Parteneri
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
TVMania.ro
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
Moarte şocantă a unei fetiţe de 2 ani din Constanţa. Ce spun vecinii părinţilor: "Ştiu de o mică neatenţie"
ObservatorNews.ro
Moarte şocantă a unei fetiţe de 2 ani din Constanţa. Ce spun vecinii părinţilor: "Ştiu de o mică neatenţie"
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Parteneri
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
GSP.ro
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
GSP.ro
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
Parteneri
Barcelona: fiecare apartament de închiriat atrage 450 de persoane interesate
Mediafax.ro
Barcelona: fiecare apartament de închiriat atrage 450 de persoane interesate
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Mediafax.ro
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu

Politic

Nicușor Dan, după ce drona căzută în Galați a fost detonată: „Sprijinul acordat Ucrainei după războiul declanșat de Rusia, o decizie corectă”
Politică 25 apr.
Nicușor Dan, după ce drona căzută în Galați a fost detonată: „Sprijinul acordat Ucrainei după războiul declanșat de Rusia, o decizie corectă”
Ilie Bolojan anunță măsurile după ce drona rusească Geran-2 cu explozibil a căzut în Galați
Politică 25 apr.
Ilie Bolojan anunță măsurile după ce drona rusească Geran-2 cu explozibil a căzut în Galați
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Sorana Cîrstea a făcut furori pe Santiago Bernabeu! O adversară din circuit nu s-a putut abține: „Ai un corp perfect”
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea a făcut furori pe Santiago Bernabeu! O adversară din circuit nu s-a putut abține: „Ai un corp perfect”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal