Andreea Sasu se confruntă cu probleme de sănătate. Iubita lui Philip Plein a fost surprinsă în timp ce se afla pe patul de spital, alături de copiii ei, care i-au adus mamei zâmbetul pe buze. De asemenea, Andreea a primit un buchet mare de trandafiri de la partenerul ei.

În urmă cu câteva zile, Plein a anunțat că iubita lui, Andreea Sasu, a ajuns pe mâna medicilor. Andreea Sasu este internată în spital de aproximativ cinci zile și nu a dezvăluit când va reveni acasă.

În prezent, tânără se află într-un spital din Monte Carlo, unde va mai sta internată. Philip a transmis un mesaj în care a explicat că Andreea a avut din nou dureri și a ajuns la spital. Până acum, bărbatul nu a dezvăluit despre ce probleme de sănătate este vorba.

Andreea Sasu, modelul român cunoscut pentru relația cu designerul german Philipp Plein, traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa. În ultimele zile, starea ei de sănătate s-ar fi agravat brusc, iar partenerul ei a confirmat public că aceasta a ajuns din nou la spital, în Monte Carlo, unde medicii încearcă să o stabilizeze după complicații severe.

„Ieri durerea a revenit, așa că am decis să o ducem din nou la spitalul din Monte Carlo – ca să se vindece, ca să devină mai puternică. Ne lipsești mai mult decât pot exprima cuvintele! Întoarce-te mai puternică. Întotdeauna”, a scris Philip Plein în mediul online.

